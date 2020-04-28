Президент России Владимир Путин озвучил сегодня планы на майские праздники в России, проводя совещание с главами регионов и ведомств по ситуации с коронавирусом. Помимо продления режима нерабочих дней до 11 мая включительно, он рассказал, как следует провести праздничные дни и как страна отметит День Победы: «Несмотря ни на что, соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции, мы всей страной сделаем это».

9 мая в небе России в парадном строю пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют, пообещал президент.

Традиционные поздравления ждут ветеранов — «Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова». Всем остальным Путин посоветовал посвятить праздничные дни просмотру старых фотоальбомов, семейным воспоминаниям о войне, спеть любимые песни военных лет. Всё, что планировалось в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоится позже, пообещал он: и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». «Мы достойно отметим юбилейную дату, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна, прежде всего, для наших ветеранов».

Все майские дни отдыха, по его мнению, станут решающими днями в борьбе с пандемией коронавируса. Многие сейчас стараются оградить родных и близких от заражения, а другие не видят опасность, им кажется, что ничего особенного не происходит — даже в Москве, где заболевших более 48 тысяч человек, ведь это лишь 0,4% от общего числа жителей. Но угроза широкого распространения болезни не миновала, она еще очень велика, подчеркнул президент. Рядом всё больше тех, кого прямо затронула инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями.

«Каждому из нас хочется выдохнуть и сказать: всё наконец закончилось. Тем более, что за окнами весна, многие планировали провести майские праздники на дачных и садовых участках. Конечно, так и нужно сделать. Но очень прошу вас проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом» , — призвал Путин.