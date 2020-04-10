Время ограничения шумных работ в домах Подмосковья расширили из-за эпидемии. В Москве ничего не меняют 10.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Московская областная дума приняла поправки в «Закон о тишине». Теперь часов стало больше, в которые нельзя шуметь: по будням громкие звуки допустимы только с 9 до 11 и с 17 до 19. Это позволит людям легче переносить необходимость сидеть дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В Москве всё осталось без изменений.

Теперь в Московской области нельзя проводить переустройство, перепланировку, ремонт в многоквартирном доме или нежилом помещении, а также шумные работы по капитальному ремонту в многоквартирном доме с 19 до 9 часов, а также с 11 до 17 часов в рабочие дни, с 19 до 10 часов, а также с 11 до 17 часов в субботу, круглосуточно в воскресенье и праздничные дни. При этом допускается проведение неотложных ремонтных работ, даже если они будут нарушать тишину.

Если тишину и покой нарушают физические лица (жильцы домов), их привлекают к административной ответственности — следует, в первую очередь обращаться в полицию. Если виновники — юрлица (например, строительные организации), административные штрафы выносятся инспекторами Госадмтехнадзора Московской области. Размер штрафа — до трех тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч для юрлиц.

А что в Москве?

В столице запрет на проведение шумных работы в число ограничений из-за коронавируса не входит. Сейчас в Москве предусмотрена ответственность за шум с 23:00 до 07:00. Помимо этого, ответственность установлена за проведение шумных ремонтных работ в жилых помещениях домов с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Ответственность есть, однако следить за этим было некому. Чтобы у полицейских была возможность составлять протоколы на нарушителей законов, установленных на уровне Москвы, с ведомством нужно подписать отдельное соглашение — а в нем предусмотреть финансирование этой услуги из городского бюджета.

Представитель московской полиции отмечал, что только в январе 2020 года в дежурные части поступило более 14 тысяч обращений по нарушениям тишины. «Мы выезжаем на места в круглосуточном режиме. Однако зачастую полномочия сотрудников полиции ограничены, права составлять протоколы по нарушениям тишины нет. Фиксируем факт, в том числе с использованием видео, берем объяснения, собираем доказательную базу, анализируем, какие нормы российского законодательства могут быть применены, помимо статьи КоАП», — сказал он.

Подписанное 7 апреля соглашение между мэрией и МВД о передаче полиции функции составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП Москвы, не означает, что полиция займётся соблюдением тишины. Похоже, речь идет только о контроле нарушения режима самоизоляции, введенного из-за эпидемии.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, шум и закон о тишине
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