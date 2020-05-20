Мэр Москвы на канале «Россия 1» рассказал, что с 25 мая некоторые ограничения, связанные с карантином, будут сниматься. С понедельника возобновят работу центры «Мои документы», а в некоторых больницах заработает плановая госпитализация.
Прогулки в парках и на площадках пока не возобновляют и разрешат, только «когда новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами», по словам Собянина. Говорить о победе над вирусом было бы безответственно, считает мэр.
С 30 марта центры «Мои документы» перешли на онлайн-обслуживание из-за распространения коронавируса. Работает только дежурное отделение в корпусе 828. И то в нем оформляют только одну услугу — регистрацию смерти, по предварительной записи.
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