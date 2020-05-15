В прошлом году новый проект третьего переезда через пути Октябрьской железной дороги в Зеленограде обсудили на публичных слушаниях, затем его одобрила префектура, несмотря на возражения жителей Алабушево. Теперь проект планировки территории, по которой пройдет дорога, без поправок утвердила мэрия. Теперь предстоит делать непосредственно проект строительства дороги с конкретными техническими параметрами. Это планируется не раньше 2021 года. Стройка начнётся только после этого.
По проекту, будущая дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный тоннель пройдет под насыпью железной дороги в районе депо Крюково. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны. На пересечении путепровода с улицей Конструктора Лукина устроят перекресток с круговым движением.
Строительство подразумевает большой объем подготовительных работ: надо переместить высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), кабельные линии, переложить инженерные коммуникации, построить очистное сооружение в промзоне Алабушево, вырубить часть леса. В утвержденном проекте последовательность работ не обозначена — «мероприятия планируется осуществить в один этап». Это и освобождение территории от строений, и строительство тоннеля под железной дорогой, частей новой дороги в Зеленограде, и упомянутые масштабные инженерные работы, включая переустройство ЛЭП.
Дорогу и тоннель планируют сделать с двумя полосами движения в каждую сторону. Вдоль дороги сделают тротуар, с стороны 14-го микрорайона до тоннеля — велодорожку. Сделают новую автобусную остановку и регулируемый пешеходный переход между домами в селе Алабушево. Длина будущей дороги — около двух километров.
Для строительства дороги планируется изъять более 20 земельных участков в селе Алабушево Солнечногорского района — полностью или частично. По словам проектировщиков, иначе спроектировать эту дорогу было нельзя.
В протоколе слушаний зафиксировано около 30 голосов против — от владельцев земельных участков и домов, которые или идут под снос ради строительства дороги, или попадают на другую сторону будущей дороги, которая, по существующему проекту, отсечёт пять частных домов от всех остальных.
Жители требуют взамен или равноценной земли и дома, или полноценной денежной компенсации. На это окружная градостроительно-земельная комиссия даёт одинаковые ответы о том, что права собственников учтут в соответствии с законом. Как именно учтут, пока неизвестно. Земельно-жилищные вопросы обещали начать решать, когда проект дороги утвердит правительство Москвы.