В прошлом году новый проект третьего переезда через пути Октябрьской железной дороги в Зеленограде обсудили на публичных слушаниях, затем его одобрила префектура, несмотря на возражения жителей Алабушево. Теперь проект планировки территории, по которой пройдет дорога, без поправок утвердила мэрия. Теперь предстоит делать непосредственно проект строительства дороги с конкретными техническими параметрами. Это планируется не раньше 2021 года. Стройка начнётся только после этого.

По проекту, будущая дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный тоннель пройдет под насыпью железной дороги в районе депо Крюково. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны. На пересечении путепровода с улицей Конструктора Лукина устроят перекресток с круговым движением.