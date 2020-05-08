Двадцать мер дополнительной поддержки бизнеса предложил депутат от Зеленограда 08.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов после совещания с зеленоградскими предприятиями и представителями бизнес-сообщества предложил столичным властям принять дополнительные меры поддержки городских предприятий. Титов считает, что текущие меры поддержки бизнеса в Москве лучше, чем во всех остальных регионах страны, но этого мало. Жертвами текущей ситуации могут стать и становятся не только работодатели, но их сотрудники.

Пункты предлагаемых мер Титов перечислил в фейсбуке:

  • Освободить МСП (субъекты малого и среднего предпринимательства — Зеленоград.ру) собственников недвижимости от уплаты кадастровых налогов в 2020 году.
  • Понизить для всех собственников недвижимости кадастровую стоимость объектов на 2021-2022 годы не менее, чем в два раза.
  • Освободить в МСП-собственников недвижимости в многоквартирных домах от уплаты взносов на капитальный ремонт в 2020—2021 годах.
  • Субсидировать МСП-собственников недвижимости и МСП-арендаторов для оплаты коммунальных и эксплуатационных услуг за 2-й квартал 2020-го.
  • Понизить тарифы на энергоснабжение и теплоснабжение в два раза со 2-го квартала 2020-го.
  • Установить единую ставку аренды городской и муниципальной недвижимости в Москве не выше 2000 рублей в год за квадратный метр.
  • Освободить от уплаты городу арендной платы МСП-арендаторов за 2-й квартал 2020-го.
  • Отменить торговый сбор с 2020 года.
  • Понизить налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 6% до 2%, по УСН с 15% до 5%.
  • Внести изменения в 159-ФЗ (о выкупе помещений, находящихся в государственной собственности — Зеленоград.ру), увеличив период рассрочки выкупа до 7-10 лет по ранее заключенным и новым договорам, и внести заявительное право МСП перенести оставшиеся платежи на добавленный период рассрочки выкупа, начиная с 2020 года.
  • Перенести платежи за 2-4 кварталы 2020 года по выкупу по 159-ФЗ на соответствующий добавленный период рассрочки (или на конец периода) выкупа без пени и штрафов.
  • Наделить МСП правом произвести переоценку выкупаемого недвижимого имущества для приведения к текущим рыночным ценам размеров остаточных платежей за выкупаемое имущество. Рыночные цены на недвижимость неизбежно значительно понизятся.
  • Отменить требования в 159-ФЗ о двухлетней аренде до выкупа и разрешить выкуп по заявлению.
  • Понизить не менее чем в два раза тарифы на эксплуатационные расходы управляющих компаний.
  • Внести в перечень наиболее пострадавших медицинские и стоматологические организации.
  • Отнести самозанятых, обратившихся за пособием по безработице, к лицам, ведущим трудовую деятельность и потерявшим работу.
  • Снять почти все оговорки на получение всех видов поддержки для МСП, кроме находящихся в стадии ликвидации.
  • Вернуть на счета МСП фактически уплаченные налоги за 2019 год для организации их восстановительной деятельности и погашения задолженностей.
  • Понизить в 2-3 раза коэффициенты расчета налогов от кадастровой стоимости недвижимого имущества с начала 2020 года.
  • Объявить мораторий в 2020 году на судебные иски от государственных органов, городских организаций, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, начисления пени и штрафы, расторжение договоров, а также снос строений самостроя и несогласованных перепланировок, если они построены или произведены более 10 лет назад.
  • Отменить на 2020 год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ и НДС).

«Конечно, я понимаю, что воплотить в жизнь весь этот список невозможно, — отметил депутат. — Но мы должны честно говорить о тех проблемах, которые сейчас есть. Уважать мнение работодателей города, которые создают рабочие места, платят заработную плату гражданам и налоги бюджету».

Речь идёт о работодателях в Зеленограде. Андрей Титов пишет, что с предложениями о мерах поддержки бизнеса к нему обращаются каждый день.

Перечисленные пункты были сформированы после анализа этих предложений вместе с председателем окружного общественного совета предпринимателей Сергеем Константиновым и общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Зеленограде Артуром Алексаняном, а также после общения с директорами и представителями местных компаний.

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Метки:
бизнес, коронавирус, малый бизнес, Титов Андрей Михайлович, Алексанян Артур Олегович
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