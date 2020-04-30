В 2018 году лифты в доме заменили. Была ли в новом лифте камера видеонаблюдения, неизвестно — выясним. Если да и запись не пострадала из-за пожара, то существует высокая вероятность быстро найти поджигателя. Аналогично и в том случае, если он выходил из дома или заходил — не так много людей гуляют в это время суток, и он наверняка попал в объектив подъездной камеры.

Важно, что предварительной причиной пожара назвали «занесение открытого источника огня», то есть поджог, умышленное действие — это уже уголовная статья и расследование.

Часто же причиной возгораний в подъездах (загорелся почтовый ящик, или коврик под дверью, или кнопка звонка/лифта и тому подобное) и на мусорных площадках называют «неосторожное обращение с огнём». В полицию в таких случаях обычно никто не заявляет, поскольку хлопот с разбирательствами больше, чем ущерба. Быстрее и дешевле восстановить за свой счет. Но если нет виновного, то и претензии предъявлять некому — значит, восстановление после пожара оплатит управляющая компания из средств, собранных с жителей, или сами жильцы, если пострадало их личное имущество.

«Зеленоград.ру» будет следить за развитием событий.