Лифт полностью сгорел в доме 4-го микрорайона. Раньше там с помощью видеокамеры поймали человека, который заклеивал кнопки 30.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Кто-то поджёг лифт в корпусе 449 около часа ночи с четверга на пятницу. В доме 16 этажей, всего один подъезд и два лифта — пассажирский и грузовой. Следователи ищут поджигателя.

Раньше в лифте была скрытая видеокамера. Ее установили после того, как в доме завёлся вандал. Лет десять он безнаказанно портил панель вызова, заливая кнопки суперклеем. В конце концов управляющей компании надоело постоянно менять панель — каждая замена обходилась в 25 тысяч рублей, тогда в кабине и спрятали камеру наблюдения, которая обошлась в 15 тысяч (без учёта монтажа). Это происходило семь лет назад.

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В 2018 году лифты в доме заменили. Была ли в новом лифте камера видеонаблюдения, неизвестно — выясним. Если да и запись не пострадала из-за пожара, то существует высокая вероятность быстро найти поджигателя. Аналогично и в том случае, если он выходил из дома или заходил — не так много людей гуляют в это время суток, и он наверняка попал в объектив подъездной камеры.

Важно, что предварительной причиной пожара назвали «занесение открытого источника огня», то есть поджог, умышленное действие — это уже уголовная статья и расследование.

Часто же причиной возгораний в подъездах (загорелся почтовый ящик, или коврик под дверью, или кнопка звонка/лифта и тому подобное) и на мусорных площадках называют «неосторожное обращение с огнём». В полицию в таких случаях обычно никто не заявляет, поскольку хлопот с разбирательствами больше, чем ущерба. Быстрее и дешевле восстановить за свой счет. Но если нет виновного, то и претензии предъявлять некому — значит, восстановление после пожара оплатит управляющая компания из средств, собранных с жителей, или сами жильцы, если пострадало их личное имущество.

«Зеленоград.ру» будет следить за развитием событий.

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Метки:
микрорайон 4, поджог, лифт, пожары
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Лифт полностью сгорел в доме 4-го микрорайона. Раньше там с помощью видеокамеры поймали человека, который заклеивал кнопки Новости
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