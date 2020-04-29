Заброшенные дома на улице Панфилова наконец-то снесут 29.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажные кирпичные дома 32 и 34 по улице Панфилова построили в 1954 году. Раньше здесь жили сотрудники зеленоградской колонии-поселения №2 и следственного изолятора №12, затем их расселили, а дома со временем стали руинами. Там жили бомжи и случались пожары. Снести здания планируется в мае-июне.

Около шести миллионов рублей на снос двух зданий выделило московское управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Подрядчик определится в начале мая, после заключения контракта дается месяц на выполнение работ. Сносить будут механизированным способом — экскаваторами с гидравлическими ножницами и молотом. Это кирпичные здания с металлическими несущими балками и деревянными перекрытиями.

Еще в 2015 году градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила заявку на оформление плана земельного участка для строительства жилого дома на месте «тюремных» домов 32 и 34 на улице Панфилова. В 2018-м подмосковное управление ФСИН не планировало ни снос, ни строительство новых домов в этом месте, равно передачу разрушенных зданий в собственность Москвы. С января этого года колония №2 и следственный изолятор №12 — в ведении столичного управления ФСИН. На территории СИЗО планируется построить дополнительный корпус на 800 мест.

На улице Панфилова есть и другие дома, принадлежащие ФСИН, — они находятся за рынком, возле железной дороги. Давно заброшен и пуст только один из них — дом 17 по улице Панфилова, — он явно разрушается. А в домах 15 и 15а живут люди.

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Метки:
снос, улица панфилова, Учреждение ФГУ ИЗ-50/12 (следственный изолятор), Учреждение ФКУ КП-2 (колония-поселение)
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