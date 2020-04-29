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На месте катка в 16-м микрорайоне начали делать роллердром. Рядом уже есть один 29.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Монтаж скейт-парка — площадки для катания на роликах, скейтбордах и самокатах — на бульваре в 16-м микрорайоне идет полным ходом, сообщают в сообществе «Роллертаун» и подтверждают наши читатели. При этом новый скейт-парк уже есть неподалеку.

В феврале на встрече с жителями зампрефекта Дмитрий Лавров сказал: «Планировалось построить на месте катка скейт-парк, но неподалёку [напротив 16-го микрорайона, возле Нижнего Каменского пруда] уже есть новый. Мы сейчас с учетом пожеланий жителей организуем опрос и подумаем, какой досуговый объект можно там реализовать летом». Ролледром и скейт-парк — практически одно и то же.

Власти подумали и устроили опрос на портале «Активный гражданин», где предлагалось только спортивное использование площадки. Кроме роллердрома это мини-футбол, стритбол и настольный теннис. По итогам сводной таблицы (опрос был доступен всем москвичам — скорее всего потому, что бульвар в 16-м — официальная площадка фестиваля «Московские сезоны») 35% голосов отдано за ролледром, 26% за настольный теннис, остальное распределилось между мини-футболом, стритболом, своим вариантом и «это должны решать специалисты».

Экспертами в голосовании выступали тренеры и спортсмены, подчеркивающие привлекательность своих видов спорта (ролики, футбол, настольный теннис, стритбол). И обосновывающие, почему на месте катка будет удобно сделать именно их площадку, — быстро и особых средств вкладывать не нужно.

«Зеленоград.ру» провёл собственный опрос, предложив читателям самим выбрать, что устроить на месте катка. Половина опрошенных посчитала, что надо оставить там пешеходную зону. А наиболее популярными вариантами среди тех, кто что-то хотел, стали летний кинотеатр, бассейн, танцевальная площадка и детский город профессий.

Результаты нашего опроса редакция отправили префекту Зеленограда, попросив учесть их при принятии решения. Несмотря на то, что в опросе наших читателей приняло участие даже больше людей, чем на «Активном гражданине» (1200 против 900), их предложения были проигнорирваны.

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Метки:
спорт, микрорайон 16, ролики, скейтборд, самокат
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Обсуждение
Алена Шалимова
Вчера, 17:44
а вход для детей до 14 лет опять будет только с родителями, паспорторм, доверенностью, анализом мочи и справкой от астролога? Тогда пардоньте - кататься там негде будет, все будут плотненько - попа к попе - стоять.
будем без паспорта кататься на бульваре и в школьных дворах
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