Мэрия полностью запретила «Жилищнику» проводить лакокрасочные работы — их проведут позже. Также дано указание приостановить все работы по ремонту подъездов, фасадов и благоустройству дворов. Исключение — аварийные ситуации.

Об этом сайт мэрии сообщил в субботу. Причина: «чтобы не доставлять жителям дополнительные неудобства в период самоизоляции». При этом жалобы от читателей «Зеленоград.ру» на невыносимый запах краски поступали с начала апреля — редакция доводила их до префектуры и «Жилищника».

Почему мэрии надо было мучить людей три недели, непонятно. Возможно, за это время просто сделали все плановые работы — теперь можно и о людях позаботиться.