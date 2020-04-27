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Мэрия запретила «Жилищнику» любые работы в домах и дворах, кроме аварийных 27.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэрия полностью запретила «Жилищнику» проводить лакокрасочные работы — их проведут позже. Также дано указание приостановить все работы по ремонту подъездов, фасадов и благоустройству дворов. Исключение — аварийные ситуации.

Об этом сайт мэрии сообщил в субботу. Причина: «чтобы не доставлять жителям дополнительные неудобства в период самоизоляции». При этом жалобы от читателей «Зеленоград.ру» на невыносимый запах краски поступали с начала апреля — редакция доводила их до префектуры и «Жилищника».

Почему мэрии надо было мучить людей три недели, непонятно. Возможно, за это время просто сделали все плановые работы — теперь можно и о людях позаботиться.

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Не исключено, что этот запрет снова будет нарушаться. Например, в субботу днем, уже после выхода сообщения мэрии, покрасили лифт в корпусе 1649. «Краска ядовитая, дышать нечем», сообщила нам местная жительница.

Сообщайте о случаях нарушения этих указаний мэрии и присоединяйтесь к нашей общественной кампании по запрету использования вонючей краски при любых работах в жилых домах.

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Мэрия также сообщает, что сотрудники "Жилищника", которые работают «в поле», полностью обеспечивают средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, перчатками и масками, им трижды в день измеряют температуру.

Что подразумевается под спецодеждой, непонятно. Должны ли сотрудники "Жилищника" не только получать, но и использовать средства индивидуальной защиты, какой среди них уровень заболеваемости, неизвестно. Эту информацию редакция "Зеленоград.ру" запросила в префектуре.

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Метки:
жкх, коронавирус, карантин, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
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Обсуждение
Нелли Батталова
Вчера, 11:58
Спасибо вам за работу! 23 апреля у 801 корпуса красили, мы на 4-м этаже - запах в квартире сильный был. Тоже жаловалась в префектуру и в жилинспекцию. Надеюсь, что сдвинется что-то в этом вопросе... К тому же эта краска не только сильно пахнет, но и сохнет очень долго.
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