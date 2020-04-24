Мэр Сергей Собянин заявил об остановке благоустройства. Префект Анатолий Смирнов тоже сообщил, что «благоустроительные работы остановлены». Однако эти слова перечеркиваются фактами — в городе продолжаются не обязательные работы по благоустройству, сопряженные в том числе с использованием краски с едким запахом, который буквально отравляет людей — выйти из дома из-за карантина они не могут.

В префектуре говорили, что это единичные проблемы, но и это не так — подобные сообщения приходят в редакцию «Зеленоград.ру» десятками из всех районов города. Наши читатели оперативно сообщали, где идут работы, редакция передавала эти данные в префектуру, но это не решило проблему.

Сложно понять, что происходит. Возможно, рабочие повсеместно игнорируют требования руководства. Возможно, директор «Жилищника» обманывает депутата, префекта и мэра. Возможно, в мире Адсалама Дударова покраска асфальта это не благоустройство во дворе, а обязательные работы, без которых дома развалятся. Возможно, наоборот — Дударова подгоняют из департамента ЖКХ или из префектуры, чтобы он смог «быстро наверстать упущенное, когда карантинные мероприятия будут отменены». Возможно, нужно чем-то занять рабочих-мигрантов.

Около половины наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что работники «Жилищника», собираясь группами, разносят инфекцию. Треть опрошенных заявили, что работы по благоустройству все равно нужно делать, остальные говорят, что лучше продолжать выполнять не срочные работы, чем сидеть без работы. Какая на самом деле позиция «Жилищника» и городской администрации, неизвестно — об этом или молчат или дают противоречивые ответы.

В префектуре сначала говорили, что вынуждены использовать ту краску, какая есть, а потом обещали заменить краску, но не сделали этого — жалобы на запах продолжаются. Так можно ли заменить краску или нет? Неизвестно.

В префектуре сначала говорили, что приведение в порядок фасадов — это работы, которые нельзя остановить, а спустя несколько дней отвечали, что в некоторых домах покраску цоколей останавливали по просьбе жителей. Так можно ли остановить эти работы или нет? Неизвестно.

В префектуре подчеркивали, что ведутся только «плановые и обязательные работы, которые нельзя остановить», но зеленоградцы, смотрящие из окна на людей в оранжевых жилетах, приходят в ярость от того, что остановлены их планы и дела, уж точно не менее важные, чем покраска асфальта.

Здесь нужно было бы привести сообщения читателей с ненормативной лексикой, но это запрещено. Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в префектуру для получения достоверной информации по всем вышеперечисленным вопросам.