Несмотря на заявление мэра Собянина об остановке с 13 апреля строительства и благоустройства, зеленоградский «Жилищник» продолжает активно работать, причем иногда рабочие собираются большими группами. Формально эти работы могут проходить, как «текущая эксплуатация дома» или «отработка жалоб на портал Наш город», но фактически это необязательные работы, об остановке которых и говорил мэр.
На одной, из 3-го микрорайона, человек красит фасад традиционно вонючей краской, от которой задыхаются сидящие дома люди. Ещё на прошлой неделе префектура обещала заменить краску, но этого не было сделано.
На другой: в Крюково на месте снесенного дома разравнивают грунт и вывозят мусор — здесь несколько часов работает группа из 15 человек.
Чем больше необязательных контактов, тем выше риск распространения инфекции.
От источника в зеленоградском ЖКХ мы узнали, что работы в Крюково ведутся потому, что какой-то житель пожаловался на портал «Наш город» на строительный мусор. Но ответственность в распространении инфекции и, возможно, чьей-то смерти будет не на этом жителе, а на конкретном сотруднике «Жилищника», который послушно выполняет опасный приказ, и на на руководителе департамента ЖКХ Петре Бирюкове, который, похоже, не отменил отработку жалоб на портал «Наш город», которые могут подождать до конца эпидемии.
Мы сообщили о проблеме в префектуру, которая контролируют работу «Жилищника» и просим префекта Анатолия Смирнова приложить усилия, чтобы не срочные работы городских служб были остановлены до окончания ограничительных мер.
Мы просим наших читателей продолжать сообщать о подобных случаях, а также звонить в полицию всякий раз, когда вы видите немотивированное необходимостью нарушение мер по профилактике распространения инфекции.
Мы свяжемся с департаментом ЖКХ, чтобы узнать их позицию и сообщим о проблеме зеленоградскому депутату в московском парламенте Андрею Титову, чтобы он поставил этот вопрос перед мэрией.