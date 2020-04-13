Для примера — две фотографии наших читателей

На одной, из 3-го микрорайона, человек красит фасад традиционно вонючей краской, от которой задыхаются сидящие дома люди. Ещё на прошлой неделе префектура обещала заменить краску, но этого не было сделано.

На другой: в Крюково на месте снесенного дома разравнивают грунт и вывозят мусор — здесь несколько часов работает группа из 15 человек.