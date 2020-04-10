Работа предприятий и организаций

Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Перечень видов деятельности предприятий, которые должны приостановить деятельность, приведен в приложении №3 указа мэра.

Продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.