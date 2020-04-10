С 13 по 19 апреля в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Указ об этом подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Причина — резкий рост числа тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300.
Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Перечень видов деятельности предприятий, которые должны приостановить деятельность, приведен в приложении №3 указа мэра.
Продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.
Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.
Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.
Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Кроме того, останавливается работа такси, у которых нет разрешения.
Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и ИП, для которых данный вид деятельности не является основным.
Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.
Пропускной режим передвижения по городу будет постепенно введен на следующей неделе. Пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.
На первом этапе пропуска введут для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого этапа сообщат дополнительно.