После публикации «Зеленоград.ру» Андрей Титов отправил депутатский запрос в адрес «Жилищника». О реакции «Жилищника» пока неизвестно.

Отдельная проблема — использование краски с едким запахом для покраски фасадов, дверей в подъезд и прочих элементов домов. Люди сидят по домам, без возможности выйти на улицу, и вынуждены дышать вонючей краской.

Редакция «Зеленоград.ру» неоднократно обращалась в префектуру по этому вопросу, передавала список домов, где идут такие работы, и получила обещание, что краска будет заменена. Однако и после этого наши читатели сообщали, что покраска проводится без изменений.

«Зеленоград.ру» запустил общественную кампанию, цель которой — использование безопасных для здоровья и комфорта людей стройматериалов при ремонте и эксплуатации жилых домов.