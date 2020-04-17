Депутат Московской городской думы от Зеленограда Андрей Титов направил официальный запрос директору зеленоградского «Жилищника» Адсаламу Дударову с просьбой «максимально сократить количество не срочных работ, которые вынужденно собирают вместе большие группы сотрудников».
Несмотря на заявление мэра Собянина об остановке с 13 апреля строительства и благоустройства, зеленоградский «Жилищник» продолжал активно работать, причем иногда рабочие собирались большими группами. Формально эти работы проходили как «текущая эксплуатация дома» или «отработка жалоб на портал Наш город», но фактически это необязательные работы, об остановке которых и говорил мэр.
После публикации «Зеленоград.ру» Андрей Титов отправил депутатский запрос в адрес «Жилищника». О реакции «Жилищника» пока неизвестно.
Отдельная проблема — использование краски с едким запахом для покраски фасадов, дверей в подъезд и прочих элементов домов. Люди сидят по домам, без возможности выйти на улицу, и вынуждены дышать вонючей краской.
Редакция «Зеленоград.ру» неоднократно обращалась в префектуру по этому вопросу, передавала список домов, где идут такие работы, и получила обещание, что краска будет заменена. Однако и после этого наши читатели сообщали, что покраска проводится без изменений.
«Зеленоград.ру» запустил общественную кампанию, цель которой — использование безопасных для здоровья и комфорта людей стройматериалов при ремонте и эксплуатации жилых домов.