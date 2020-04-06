Списки должников появились на прошлой неделе, уже после того, как власти неоднократно говорили о заморозке долгов за ЖКХ. Собственники девяти квартир из 770 задолжали больее 100 тысяч рублей, остальные долги меньше. По словам читателя «Зеленоград.ру», приславшего фотографии, такой практики взыскания долгов в его доме не было 8—10 лет.

Фамилии или инициалы жильцов «Жилищник» не раскрыл, оставив только номер квартиры и сумму долга. Такая практика не считается раскрытием персональных данных собственников, разъяснял Роскомнадзор.