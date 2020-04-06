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«Жилищник» начал требовать срочно погасить долги за коммуналку и угрожает арестом имущества. Речь идет даже о небольших суммах 06.04.2020 ZELENOGRAD.RU

В подъездах корпуса 1121 развесили поквартирные списки должников за ЖКХ. Собственникам квартир предлагают оплатить суммарно четыре миллиона рублей до 19 апреля, чтобы избежать суда, отключения от сетей и ареста имущества. Как планируется взыскивать долги в условиях закрытых из-за эпидемии судов и почему это потребовалось делать именно сейчас, когда у многих собственников финансовые проблемы, непонятно.

Списки должников появились на прошлой неделе, уже после того, как власти неоднократно говорили о заморозке долгов за ЖКХ. Собственники девяти квартир из 770 задолжали больее 100 тысяч рублей, остальные долги меньше. По словам читателя «Зеленоград.ру», приславшего фотографии, такой практики взыскания долгов в его доме не было 8—10 лет.

Фамилии или инициалы жильцов «Жилищник» не раскрыл, оставив только номер квартиры и сумму долга. Такая практика не считается раскрытием персональных данных собственников, разъяснял Роскомнадзор.

Как взыскать долг, когда суды закрыты?

В ГБУ «Жилищник района Крюково» не смогли оперативно прокомментировать применение такой тактики получения долгов. «Зеленоград.ру» направил официальный запрос, попросив объяснить, как будут взиматься долги, если в настоящее время суды закрыты из-за эпидемии.

Если долги меньше 50 тысяч (таких квартир 56) ещё можно взыскать заочно через мировой суд (участие должника в заседании не требуется, после вынесения судом требования выплатить долг человеку просто направляется постановление), то как будут рассматривать иски районные суды, непонятно.

Кроме того, «Зеленоград.ру» попросил указать, будет «Жилищник» предоставлять людям отсрочку оплаты квитанций ввиду действия режима самоизоляции, когда многие вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

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У многих собственников, работающих в частных компаниях, сейчас может просто не быть денег для оплаты услуг ЖКХ, ведь многие работодатели отказываются выполнять указ президента о сохранении зарплаты на время нерабочего месяца. Многие люди просто потеряли работу. При этом потребление электричества и воды растет, так как они постоянно находятся дома.

По данным «Ведомостей», 2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете до 1 января 2021 года начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению, неуплату взносов за капремонт населением, а УК и ТСЖ — по договорам ресурсоснабжения. Кроме того, неплательщикам временно запрещается отключать доступ к услугам. По состоянию на утро 6 апреля документ опубликован не был.

1 апреля была создана петиция, автор которой просит у президента полностью отменить оплату за услуги ЖКХ или значительно снизить тарифы, а предприятиям возместить эти средства из государственного бюджета. На момент публикации её подписало почти 200 тысяч человек.

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Да, долги надо платить в любом случае
Нет, сейчас не та ситуация, чтобы требовать уплаты долгов
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Метки:
жкх, коронавирус, карантин, коммунальные платежи, Жилищник района Крюково
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Обсуждение
Bo Yader
1 час назад
В чем смысл отменять только пени? Взыскивать то задолженность не запрещают. Лучше бы поддержали ЖКХ при взыскании долгов. Старые-то 100-тысячнве долги с вирусом ведь никак не связаны. Почему вообще дают долгам так вырасти?
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