«Рабочие трудятся в прямом смысле в грязи, в условиях полной антисанитарии, при этом они гуляют по городу, добираются до места работы в общественном транспорте, ходят в те же районные магазины за едой вместе с местными жителями», пишет депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева. Ответственность за это решение на возлагает на заместителя мэра по строительству Андрея Бочкарёва, «наплевавшего на указ мэра и распоряжение президента, разрешив работу самых грязных и антисанитарных объектов в городе — строек».

При этом из-за эпидемии частично остановлен капитальный ремонт в жилых домах и косметический ремонт в подъездах. Но там причина другая — комфорт людей, которые вынуждены все время находиться дома, тогда как от ремонта шум и грязь.