К капремонту должны были приступить в апреле-мае, возле некоторых зеленоградских домов уже поставили бытовые городки для рабочих. В этом году запланирован капремонт более двадцати корпусов в 1, 2, 4, 8, 12, 18 микрорайонах, в корпусах 153, 306, 307, 308, 346, 347, 348, 349, 350, 1445, 1620 планировали менять лифты. Бытовые городки пока не разбирают.

Между тем в корпусах 438-439 капремонт продолжается, причём очень шумный — это в условиях всеобщей самоизоляции, когда люди сидят дома.