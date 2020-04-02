О временной остановке работ объявил московский Фонд капитального ремонта. Из-за распространения коронавируса уже идущий капремонт в жилых домах остановлен, а новые работы пока начинать не будут.
К капремонту должны были приступить в апреле-мае, возле некоторых зеленоградских домов уже поставили бытовые городки для рабочих. В этом году запланирован капремонт более двадцати корпусов в 1, 2, 4, 8, 12, 18 микрорайонах, в корпусах 153, 306, 307, 308, 346, 347, 348, 349, 350, 1445, 1620 планировали менять лифты. Бытовые городки пока не разбирают.
Между тем в корпусах 438-439 капремонт продолжается, причём очень шумный — это в условиях всеобщей самоизоляции, когда люди сидят дома.
«Три раза звонил в полицию, первый раз приехали в 9 утра и увезли рабочих. Но в 12 они уже вернулись и продолжают пилить», рассказал «Зеленоград.ру» местный житель. Он обратился в диспетчерскую, но там сказали, что у рабочих есть разрешение от префектуры.
В префектуре «Зеленоград.ру» пояснили, что в этом корпусе работы ведёт не Фонд капитального ремонта, а другое ведомство — Департамент капитального ремонта. «Они работы не останавливают, а мы департаментами не командуем», пояснили в префектуре. В чем разница между ведомствами, если людям это одинаково мешает жить, непонятно.
31 марта мэр Сергей Собянин заявил, что в жилых домах завершат ранее начатые работы, «необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания [видимо, речь о косметическом ремонте в подъездах, который начали в марте], новые объекты пока начинать не будем». Это делается по просьбам жителей, поскольку они круглосуточно находятся дома, а ремонт — это серьезный дискомфорт. Плюс, отсутствие посторонних людей в подъезде повысит эффективность режима самоизоляции, отмечает Собянин.
А вот стройки новых домов продолжатся. В частности, строят дома по программе реновации в 9 и 19 микрорайонах, строят «долевой» корпус 901А, два дома в ЖК «Зеленоград-сити». Застройщики попадают под определение «системообразующее предприятие» и «производство непрерывного цикла», а им законодательно не запрещено работать в условиях режима всеобщей изоляции. Закрыты лишь офисы продаж.