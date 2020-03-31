Москвичи не будут платить три месяца взносы на капитальный ремонт. Ремонт в подъездах постепенно прекратят 31.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Указом мэра собственники жилья освобождены от уплаты взносов на капремонт с 1 апреля по 30 июня. Ремонт в подъездах, который уже начали, доделают, но новый начинать не будут, обещают власти.

Очередные изменения внесены в указ 31 марта. Взносы на капремонт — отдельная строка в коммунальных платежках. С 1 января минимальный размер ежемесячного взноса — 18,86 рубля за 1 квадратный метр общей площади квартиры.

Решения приняты, исходя из опыта первых дней введения домашнего режима, объяснил Сергей Собянин. В жилых домах завершат ранее начатые работы, «необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания [видимо, речь о косметическом ремонте в подъездах, который начали в марте]. Новые объекты пока начинать не будем». Это делается по просьбам жителей, поскольку они круглосуточно находятся дома, а ремонт — это серьезный дискомфорт. Плюс, отсутствие посторонних людей в подъезде повысит эффективность режима самоизоляции, отмечает Собянин.

Действительно, ежегодная покраска и ремонт в подъездах начались как обычно. ««В корпусе 302Б идет ремонт, красят стены на всех этажах. Стоит сильный запах краски в квартире. Почему делают ремонт в такое трудное время, когда у многих самоизоляция по возрасту и здоровью?», спрашивает префектуру жительница дома. «Дверей нет, провода висят пучками, лифт оклеен картоном, на полу фанера. Его не то что продезинфицировать - вымыть нельзя», рассказала «Зеленоград.ру» Татьяна из корпуса 450.

Но намного чаще жители жалуются на отсутствие уборки и дезинфекции в подъездах. 90% сообщений от зеленоградцев на портале gorod.mos.ru в разделе «многоквартирные дома» — об этом.

Также с 31 марта и до особого распоряжения властей закрыты букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Власти считают, что их работа на фоне закрытых общественных мест, «выглядят, мягко говоря, странно». И создает ненужный соблазн нарушить домашний режим.

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Метки:
жкх, капитальный ремонт, коронавирус, карантин
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