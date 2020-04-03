О приостановке работы ярмарок сообщает курирующая организация «Московские ярмарки» — в соответствии с указом мэра Москвы и предписанием главного столичного государственного санитарного врача от 29 марта. Но эти документы не запрещают работу ярмарок выходного дня, а вводят ограничения на перемещение жителей по городу. Видимо, просто нет покупателей. В Зеленограде 27 марта открылись две ярмарки — у корпуса 1104 (ТД «Ольга») и на Привокзальной площади.

Крюковский рынок работает как обычно, с 9:00 до 20:00. Но, в соответствии с упомянутым указом мэра, временно закрыты вещевые шатры, не торгуют цветами и табачной продукцией. Рынок планирует запустить службу доставки через интернет-магазин.