Уличные продуктовые ярмарки закрыли из-за коронавируса. Они проработали всего три дня 03.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Досрочно открывшиеся на прошлой неделе на фоне пандемии коронавируса ярмарки выходного дня проработали три дня, а сегодня уже не откроются — их работа остановлена до особого распоряжения. На Крюковском рынке работают в основном продуктовые ряды, вещевые закрыты.

О приостановке работы ярмарок сообщает курирующая организация «Московские ярмарки» — в соответствии с указом мэра Москвы и предписанием главного столичного государственного санитарного врача от 29 марта. Но эти документы не запрещают работу ярмарок выходного дня, а вводят ограничения на перемещение жителей по городу. Видимо, просто нет покупателей. В Зеленограде 27 марта открылись две ярмарки — у корпуса 1104 (ТД «Ольга») и на Привокзальной площади.

Крюковский рынок работает как обычно, с 9:00 до 20:00. Но, в соответствии с упомянутым указом мэра, временно закрыты вещевые шатры, не торгуют цветами и табачной продукцией. Рынок планирует запустить службу доставки через интернет-магазин.

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Метки:
ярмарка, коронавирус, карантин, торговля
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