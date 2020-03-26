Планировалось возобновить работу уличных ярмарок в апреле, но из-за теплой погоды их откроют досрочно. В Зеленограде будут работать две ярмарки выходного дня — у корпуса 1104 (ТД «Ольга») и на Привокзальной площади.
Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 21:00, сообщает учреждение «Московские ярмарки», координирующее уличную торговлю в городе. Первая торговая сессия продлится до 28 июня. В 11 микрорайоне 16 торговых мест, на Привокзальной площади у станции Крюково — 12. Прежней ярмарки выходного дня в 15-м микрорайоне не будет, потому что постоянная фермерская торговля теперь идёт на бульваре в 16-м микрорайоне — она в статусе межрегиональной ярмарки.
«Московские ярмарки» отчитываются, как работают их торговые площадки в условиях пандемии коронавируса. Продавцам и персоналу меряют температуру «в течение рабочего дня», убираются с применением дезинфицирующих средств, выдают кожные антисептики и дезсредства. С участниками ярмарок профилактически побеседовали о необходимости соблюдать гигиену, проходить диспансеризацию и немедленно обращаться к врачу в случае недомогания.
С 28 марта до 5 апреля закрываются предприятия общественного питания и почти все непродовольственные магазины. Продуктовые магазины, рынки и аптеки продолжают работать.
Ярмарки выходного дня появились в Москве в 2008 году — их создавал еще бывший мэр Юрий Лужков. Целью ставилась «реализация межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, привлечение на московский рынок отечественных производителей для обеспечения москвичей широким ассортиментом». Но такая сельхозторговля была в городе и раньше. В Зеленограде в середине нулевых проходили окружные ярмарки выходного дня — на Центральной площади торговали не только овощами и фруктами, но и всякими товарами народного потребления из российских регионов. В ДК проводились ярмарки мёда.
После лужковского постановления в Зеленограде работали пять ярмарок выходного дня: на площади Юности, на Привокзальной площади, в 9-м микрорайоне у магазина «Копейка» (ныне «Перекрестка») и в 14-м микрорайоне около универсама «Александр СМ» (ныне «Перекрестка»). Потом в 9-м и 14-м торговать перестали, а еще одну ярмарку открыли на Центральной площади у ДК, но закрыли в 2015-м из-за невостребованности покупателями. Ярмарочная торговля на площади Юности прекратилась после реконструкции площади.
Почти 70 процентов участников опроса «Зеленоград.ру» назвали основной проблемой ярмарок выходного дня перекупщиков — «продукты такие же, как в магазине или на рынке».