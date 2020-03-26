Ярмарки выходного дня появились в Москве в 2008 году — их создавал еще бывший мэр Юрий Лужков. Целью ставилась «реализация межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, привлечение на московский рынок отечественных производителей для обеспечения москвичей широким ассортиментом». Но такая сельхозторговля была в городе и раньше. В Зеленограде в середине нулевых проходили окружные ярмарки выходного дня — на Центральной площади торговали не только овощами и фруктами, но и всякими товарами народного потребления из российских регионов. В ДК проводились ярмарки мёда.

После лужковского постановления в Зеленограде работали пять ярмарок выходного дня: на площади Юности, на Привокзальной площади, в 9-м микрорайоне у магазина «Копейка» (ныне «Перекрестка») и в 14-м микрорайоне около универсама «Александр СМ» (ныне «Перекрестка»). Потом в 9-м и 14-м торговать перестали, а еще одну ярмарку открыли на Центральной площади у ДК, но закрыли в 2015-м из-за невостребованности покупателями. Ярмарочная торговля на площади Юности прекратилась после реконструкции площади.

Почти 70 процентов участников опроса «Зеленоград.ру» назвали основной проблемой ярмарок выходного дня перекупщиков — «продукты такие же, как в магазине или на рынке».