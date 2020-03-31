Пойти за продуктами в ближайший магазин имеют право все граждане: даже в условиях режима самоизоляции и даже те, кто старше 65 лет. Хотя пенсионерам настоятельно рекомендовано сидеть дома.

Как ранее решили московские власти, за соблюдение режима самоизоляции москвичи старше 65 лет получат четыре тысячи рублей — две сразу, две после окончания режима при условии отсутствия систематических нарушений. То есть, если человек всё-таки будет выходить из дома, посещать общественные места, ездить в общественном транспорте, и это будет каким-то образом зафиксировано, вторую часть денег ему не перечислят. Но о наказании за посещение продуктовых магазинов речи не шло.

В пресс-службах УВД Зеленограда и московского управления Росгвардии «Зеленоград.ру» сказали, что сотрудники обоих ведомств действительно патрулируют улицы и могут останавливать людей старше 65 лет — да и вообще всех. Но только для проведения профилактических и информационных бесед — о профилактике коронавируса, режиме самоизоляции, о том, где можно получить помощь. Составление списков опровергли. В УВД отметили, что никаких протоколов при этом не составляют, штрафов не выписывают.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах рассказал «Зеленоград.ру», что анкеты, о которых идёт речь, действительно существуют. Росгвардия получила следующие инструкции — как поступать с пенсионерами, замеченными на улице в период режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля: жителям старше 65 лет будут зачитывать текст о карантинных мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и о необходимости оставаться дома в этот период на основании указа мэра Москвы 12-УМ, а также уведомят о том, что гражданин нарушает пункт 5.1. указа. Затем попросят пенсионеров предоставить личные данные и другую информацию для опросника: ФИО, дату рождения, адрес, телефон, причины несоблюдения режима самоизоляции, данные о контактах с прибывшими из-за рубежа.

Как полиция определяет возраст и что будет делать, если остановленные для профилактических бесед граждане, откажутся называть свои данные и показывать документы, неизвестно.