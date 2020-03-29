Какие магазины продолжат работать в «Зеленопарке» на неделе с 28 марта
Торговый парк «Отрада» на Пятницком шоссе практически полностью закрылся в связи с постановлением губернатора о приостановке с 28 марта по 5 апреля работы объектов розничной торговли. Исключение составили аптеки, салоны связи, продовольственные и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.
После того как правительство страны утвердило список непродовольственных товаров первой необходимости, ряд магазинов в «Отраде» возобновил работу в воскресенье, 29 марта.
В их числе:
- гипермаркет «ОБИ» (работает в обычном режиме с 8 до 24 часов)
- М.видео
- Ависта оптика
Список магазинов, которые продолжают работать в «Карусели»:
- гипермаркет «О'Кей»
- Детский мир
- ВкусВилл
- Кофейная кантата
- Восточный теремок
- Мясной
- пекарня «Сильф»
- МБО «Геобанк»
- Food & Wine
- аптека 36,6
- Рыбсеть
- Иджеван
- химчистка «Диана»
- 4 лапы
Торговый парк «Отрада» открыт с 10 до 22 часов.
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