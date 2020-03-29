Торговый парк «Отрада» на Пятницком шоссе практически полностью закрылся в связи с постановлением губернатора о приостановке с 28 марта по 5 апреля работы объектов розничной торговли. Исключение составили аптеки, салоны связи, продовольственные и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости.

После того как правительство страны утвердило список непродовольственных товаров первой необходимости, ряд магазинов в «Отраде» возобновил работу в воскресенье, 29 марта.

В их числе:

гипермаркет «ОБИ» (работает в обычном режиме с 8 до 24 часов)

М.видео

Ависта оптика

Список магазинов, которые продолжают работать в «Карусели»:

гипермаркет «О'Кей»

Детский мир

ВкусВилл

Кофейная кантата

Восточный теремок

Мясной

пекарня «Сильф»

МБО «Геобанк»

Food & Wine

аптека 36,6

Рыбсеть

Иджеван

химчистка «Диана»

4 лапы

Торговый парк «Отрада» открыт с 10 до 22 часов.