Хроника коронавируса в Зеленограде
По распоряжению губернатора Московской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, «Зеленопарк» ограничивает свою работу с 28 марта по 5 апреля.
Останутся работать только магазины, пункты выдачи заказов (в том числе еды), а также магазины с продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости:
- Гипермаркет «Ашан» — с 08:00 до 23:00
Ежедневно с 10:00 до 22:00 будут открыты:
- Аптека «36,6?
- Гипермаркет „Детский Мир“
- Зоомагазин „4 лапы“
- Гипермаркет „Дарвин“
- Гипермаркет „МВидео“ (онлайн-магазин и выдача заказов)
- Ресторан PandaExpress (доставка еды)
- „Кофейная Кантата“
- „Восточный пекарь“
- „СушиЛегио“
- "Буланже»
- "Табак"
- "Азбука Востока".
Открыты следующие входы:
- Входы F и E с 08:00 до 23 часов ежедневно
- Вход G с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно
- Вход H с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно
- Все остальные входы в ТРЦ и проходы в галереи ограничены для доступа посетителей
Все автобусы до «Зеленопарка» отменяются.
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