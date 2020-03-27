По распоряжению губернатора Московской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, «Зеленопарк» ограничивает свою работу с 28 марта по 5 апреля.

Останутся работать только магазины, пункты выдачи заказов (в том числе еды), а также магазины с продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости:

Гипермаркет «Ашан» — с 08:00 до 23:00

Ежедневно с 10:00 до 22:00 будут открыты:

Аптека «36,6?

Гипермаркет „Детский Мир“

Зоомагазин „4 лапы“

Гипермаркет „Дарвин“

Гипермаркет „МВидео“ (онлайн-магазин и выдача заказов)

Ресторан PandaExpress (доставка еды)

„Кофейная Кантата“

„Восточный пекарь“

„СушиЛегио“

"Буланже»

"Табак"

"Азбука Востока".

Открыты следующие входы:

Входы F и E с 08:00 до 23 часов ежедневно

Вход G с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно

Вход H с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно

Все остальные входы в ТРЦ и проходы в галереи ограничены для доступа посетителей

Все автобусы до «Зеленопарка» отменяются.