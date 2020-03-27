Какие магазины продолжат работать в «Зеленопарке» на неделе с 28 марта 27.03.2020 ZELENOGRAD.RU

По распоряжению губернатора Московской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, «Зеленопарк» ограничивает свою работу с 28 марта по 5 апреля.

Останутся работать только магазины, пункты выдачи заказов (в том числе еды), а также магазины с продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости:

  • Гипермаркет «Ашан» — с 08:00 до 23:00

Ежедневно с 10:00 до 22:00 будут открыты:

  • Аптека «36,6?
  • Гипермаркет „Детский Мир“
  • Зоомагазин „4 лапы“
  • Гипермаркет „Дарвин“
  • Гипермаркет „МВидео“ (онлайн-магазин и выдача заказов)
  • Ресторан PandaExpress (доставка еды)
  • „Кофейная Кантата“
  • „Восточный пекарь“
  • „СушиЛегио“
  • "Буланже»
  • "Табак"
  • "Азбука Востока".

Открыты следующие входы:

  • Входы F и E с 08:00 до 23 часов ежедневно
  • Вход G с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно
  • Вход H с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно
  • Все остальные входы в ТРЦ и проходы в галереи ограничены для доступа посетителей

Все автобусы до «Зеленопарка» отменяются.

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Метки:
коронавирус, Зеленопарк
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