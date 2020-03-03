«Яндекс.Такси» показал пассажирам их рейтинг. Это должно помочь выявлять хамов и агрессоров 03.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Сервис «Яндекс.Такси» в мобильном приложении сделал открытым рейтинг пассажиров, который высчитывается на оценках водителя после каждой поездки. Пока свою оценку видит только сам клиент, в дальнейшем рейтинг пассажира будет доступен и водителю. Предполагается, что такая система поможет определять недобросовестных пользователей.

Водители и до этого могли поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов после каждой поездки, но раньше пассажиры не видели свой рейтинг, теперь его можно посмотреть: в меню приложения, сверху, под именем.

Рейтинг складывается из 40 последних оценок, он считается как средневзвешенное число, но новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые, говорят в Яндексе. Например, если пассажир получил единицу, то с каждой новой оценкой она будет все меньше влиять на рейтинг, а со временем совсем перестанет учитываться.

Водители при получении заявки пока не видят рейтинг пассажира, но вскоре он станет доступным и для них. Предполагается, что такая система оценок поможет выявлять тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или ведет себя агрессивно, хамит или оскорбляет водителей. Если же пользователь набрал хороший средний балл, его заказы станут приоритетными для такси.

По данным опроса водителей «Яндекс.Такси», хорошие оценки пассажирам ставят за пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, а также тем, кто подумал об удобстве парковки водителя и не забыл указать детали заказа (например, что поездка будет с животным или ребенком).

В соцсетях люди массово делятся своим рейтингом. При этом те, у кого вышла пятерка, утверждают, что не отличались хорошим поведением в такси. Кого-то тошнило, кто-то засыпал в машине или спорил с построенным маршрутом. Тех, кто считал себя идеальным пассажиром, но не получил высший балл, успокоили: причина может быть в подписке на «Яндекс.Плюс».

"Водители могут минусовать за активированный «Яндекс.Плюс» при пользовании комфортом. Потому что за подписку мы платим «Яндексу», а компания предоставляет скидку из кармана водителей; очень удивился, когда узнал об этой неэтичной схеме", — написал один из пользователей в твиттере.

В 2018 году в Москве около четырёх тысяч водителей, работающие с сервисами «Яндекс.Такси», Uber и Gett объявили бойкот из-за очередного повышения фиксированного сбора. Водителям пришлось отдавать до 30% заработка: порядка 25% агрегаторам за их сервисные услуги и 5% автопарку за аренду машины. «Имея максимальный рейтинг в „Яндексе“, я не могу свести концы с концами: не хватает денег на питание и пеленки», — рассказывал один из забастовщиков.

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Метки:
пассажирский транспорт, такси, рейтинг, бытовое обслуживание
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