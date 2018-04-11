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Водители такси объявили бойкот «Яндекс.Такси», Uber и Gett 11.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Несколько сотен такси собралось у комплекса «МЕГА Химки» 10 апреля. Водители выступили против повышения сборов за пользование программным обеспечением агрегаторов.

С сайта "Газеты.Ru"

В этот день присоединившиеся к бойкоту таксисты отказались запускать сервисные приложения «Яндекс.Такси», Uber и Gett. Заказы принимали только от своих диспетчерских или работали «от борта». Тех, кто не поддержал акцию и вышел на линию по старой схеме, протестанты решили завалить фейковыми заказами, отправляя коллег-«коллаборационистов» в максимально неудобные или отдаленные места, пишет «Газета.Ru». Например, в терминал «А» аэропорта «Шереметьево».

Очередное повышение фиксированного сбора привело к тому, что приходится отдавать до 30%: порядка 25% агрегаторам за их сервисные услуги и 5% автопарку за аренду машины, жалуются таксисты. «Имея максимальный рейтинг в „Яндексе“, я не могу свести концы с концами: не хватает денег на питание и пеленки», — рассказал телеканалу «360» водитель Сергей.

К протестной акции 10 апреля, по данным «Газеты.Ru», присоединилось около 40 крупных российских городов. Собрание недовольных таксистов в Химках — около 300 машин — называют самым массовым, съезжаться начали чуть не с семи утра — из Москвы, Зеленограда и области. Во второй половине дня такси колонной отправились по Ленинградскому шоссе в Москву.

Агрегаторы, в свою очередь, не заметили, чтобы бойкот в тот день сказался на статистике заказов. «Сервис работает в обычном режиме. Количество поездок, заказанных с помощью „Яндекс.Такси“ в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество водителей на линии: сегодня их даже больше, чем в предыдущие вторники», — сообщила PR-менеджер «Яндекс.Такси» Дарья Тросникова" в эфире радио «Вести FM».

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