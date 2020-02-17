Какие есть вопросы к МСЗ

Как писал «Коммерсант», ученые Института экологии Высшей школы экономики раскритиковали проекты мусоросжигательных заводов в Подмосковье. По их мнению, такое предприятие не позволяет значительно сократить объемы отходов, а только увеличивает их токсичность за счет золы и шлака, которые образуются в процессе переработки. А трехступенчатая система очистки, которую предполагается использовать на всех пяти предприятиях, устарела. По словам ученых, поставщик технологии сжигания мусора на своих предприятиях за границей реализует не три, а пять-шесть степеней очистки.

В «РТ-Инвесте» настаивают, что дымовые газы на заводах будут сжигаться при температуре 1260 градусов не менее двух секунд: предполагается, что диоксины будут распадаться с образованием на выходе диоксида углерода, воды и хлористого водорода. После этого концентрации этих веществ будут снижаться и обезвреживаться на следующих этапах очистки. Аргумент о большем количестве ступеней очистки за рубежом в «РТ-Инвесте» объясняют тем, что на таких предприятиях температура сжигания всего 850 градусов, что не позволяет полностью уничтожить вредные вещества. В Минприроды, которое и заказывало оценку специалистов ВШЭ, не ответили на просьбу журналистов оценить выводы экспертов.

Проект завода в Хметьево получил положительную оценку в федеральном учреждении «Главгосэкспертиза России». Местные жители в то же время настаивают, что специалисты не учли ряд обстоятельств, которые явно могли повлиять на конечную оценку. Например, пишет The Moscow Post, эксперты проигнорировали медико-демографическую ситуацию в Солнечногорском районе — его назвали одним из самых неблагополучных по уровню заболеваемости. Кроме того, жители отметили, что в экспертизе не было ни слова о закрытом полигоне ТБО «Хметьево», который продолжает выдавать в атмосферу около свалочный газ.

Экологическое движение «Свои» отмечало, что с полигона Хметьево в атмосферу более 6000 кубометров свалочного газа в час, более 60 тысяч тонн в год. Ни этот факт, ни озеро фильтрата, который проникает в лес и грунтовые воды, не учтены в оценке воздействия на окружающую среду, заявили экологи.

В Татарстане, где жители также выступают против МСЗ, власти Республики решили, проект завода получит независимую оценку международных экспертов.