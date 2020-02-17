Генпрокуратура отреагировала на публикации СМИ о потенциальной неэкологичности мусоросжигательных заводов (МСЗ), так как на них якобы будут использоваться устаревшие технологии очистки газов. Прокуроры проведут проверку, в ходе которой оценят законность выдачи разрешительных документов и способы очистки выделяющихся при сжигании газов.
Как сообщил «Интерфакс», проверку будет проводить Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и прокуратура Московской области. Помимо этого, у Роспотребнадзора, Минприроды и у Российского экологического оператора запрошены сведения о состоянии законности в сфере переработки и утилизации мусора.
Эксперты и надзорные ведомства проверят соблюдение законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе. Оценят законность и обоснованности выдачи разрешительных документов, прохождение экологической экспертизы, выбранные места складирования отходов и способы очистки выделяющихся при сжигании газов, а также уровень негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Компания «РТ-Инвест» начала строить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один Казани. Стоимость их строительства оценивается в 200 млрд рублей, из них 20% «РТ-Инвест» финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд рублей) за счет синдицированного кредита государственных Газпромбанка и ВЭБа.
На прошлой неделе «РТ-Инвест» получила разрешение на строительство предприятия по термической утилизации отходов в деревне Хметьево Солнечногорского района, в 20 километрах от Зеленограда. Подача заявок на конкурс по выбору генерального подрядчика завершилась 14 февраля. Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 28 февраля. В «РТ-Инвест» со ссылкой на генерального директора «АГК-1» Сергея Земскова сообщили, что всего на конкурс было подано порядка 10 заявок как от российских, так и от зарубежных компаний.
На первом этапе строительных работ генподрядчик подготовит площадку для последующей застройки, подвести необходимые коммуникации, сделать ограждения.
Как писал «Коммерсант», ученые Института экологии Высшей школы экономики раскритиковали проекты мусоросжигательных заводов в Подмосковье. По их мнению, такое предприятие не позволяет значительно сократить объемы отходов, а только увеличивает их токсичность за счет золы и шлака, которые образуются в процессе переработки. А трехступенчатая система очистки, которую предполагается использовать на всех пяти предприятиях, устарела. По словам ученых, поставщик технологии сжигания мусора на своих предприятиях за границей реализует не три, а пять-шесть степеней очистки.
В «РТ-Инвесте» настаивают, что дымовые газы на заводах будут сжигаться при температуре 1260 градусов не менее двух секунд: предполагается, что диоксины будут распадаться с образованием на выходе диоксида углерода, воды и хлористого водорода. После этого концентрации этих веществ будут снижаться и обезвреживаться на следующих этапах очистки. Аргумент о большем количестве ступеней очистки за рубежом в «РТ-Инвесте» объясняют тем, что на таких предприятиях температура сжигания всего 850 градусов, что не позволяет полностью уничтожить вредные вещества. В Минприроды, которое и заказывало оценку специалистов ВШЭ, не ответили на просьбу журналистов оценить выводы экспертов.
Проект завода в Хметьево получил положительную оценку в федеральном учреждении «Главгосэкспертиза России». Местные жители в то же время настаивают, что специалисты не учли ряд обстоятельств, которые явно могли повлиять на конечную оценку. Например, пишет The Moscow Post, эксперты проигнорировали медико-демографическую ситуацию в Солнечногорском районе — его назвали одним из самых неблагополучных по уровню заболеваемости. Кроме того, жители отметили, что в экспертизе не было ни слова о закрытом полигоне ТБО «Хметьево», который продолжает выдавать в атмосферу около свалочный газ.
Экологическое движение «Свои» отмечало, что с полигона Хметьево в атмосферу более 6000 кубометров свалочного газа в час, более 60 тысяч тонн в год. Ни этот факт, ни озеро фильтрата, который проникает в лес и грунтовые воды, не учтены в оценке воздействия на окружающую среду, заявили экологи.
В Татарстане, где жители также выступают против МСЗ, власти Республики решили, проект завода получит независимую оценку международных экспертов.
Зачем напрягать прокуратуру и терять время?
Неужели нет больше места для этого завода? Видимо на этом Хметьево мусорный мир сошёлся Клином.
Будут протесты потом сплошные.