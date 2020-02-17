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Прокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов. Один из них планируют построить рядом с Зеленоградом 17.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Генпрокуратура отреагировала на публикации СМИ о потенциальной неэкологичности мусоросжигательных заводов (МСЗ), так как на них якобы будут использоваться устаревшие технологии очистки газов. Прокуроры проведут проверку, в ходе которой оценят законность выдачи разрешительных документов и способы очистки выделяющихся при сжигании газов.

Как сообщил «Интерфакс», проверку будет проводить Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и прокуратура Московской области. Помимо этого, у Роспотребнадзора, Минприроды и у Российского экологического оператора запрошены сведения о состоянии законности в сфере переработки и утилизации мусора.

Эксперты и надзорные ведомства проверят соблюдение законодательства об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, экологической экспертизе. Оценят законность и обоснованности выдачи разрешительных документов, прохождение экологической экспертизы, выбранные места складирования отходов и способы очистки выделяющихся при сжигании газов, а также уровень негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

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Компания «РТ-Инвест» начала строить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один Казани. Стоимость их строительства оценивается в 200 млрд рублей, из них 20% «РТ-Инвест» финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд рублей) за счет синдицированного кредита государственных Газпромбанка и ВЭБа.

На прошлой неделе «РТ-Инвест» получила разрешение на строительство предприятия по термической утилизации отходов в деревне Хметьево Солнечногорского района, в 20 километрах от Зеленограда. Подача заявок на конкурс по выбору генерального подрядчика завершилась 14 февраля. Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 28 февраля. В «РТ-Инвест» со ссылкой на генерального директора «АГК-1» Сергея Земскова сообщили, что всего на конкурс было подано порядка 10 заявок как от российских, так и от зарубежных компаний.

На первом этапе строительных работ генподрядчик подготовит площадку для последующей застройки, подвести необходимые коммуникации, сделать ограждения.

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Какие есть вопросы к МСЗ

Как писал «Коммерсант», ученые Института экологии Высшей школы экономики раскритиковали проекты мусоросжигательных заводов в Подмосковье. По их мнению, такое предприятие не позволяет значительно сократить объемы отходов, а только увеличивает их токсичность за счет золы и шлака, которые образуются в процессе переработки. А трехступенчатая система очистки, которую предполагается использовать на всех пяти предприятиях, устарела. По словам ученых, поставщик технологии сжигания мусора на своих предприятиях за границей реализует не три, а пять-шесть степеней очистки.

В «РТ-Инвесте» настаивают, что дымовые газы на заводах будут сжигаться при температуре 1260 градусов не менее двух секунд: предполагается, что диоксины будут распадаться с образованием на выходе диоксида углерода, воды и хлористого водорода. После этого концентрации этих веществ будут снижаться и обезвреживаться на следующих этапах очистки. Аргумент о большем количестве ступеней очистки за рубежом в «РТ-Инвесте» объясняют тем, что на таких предприятиях температура сжигания всего 850 градусов, что не позволяет полностью уничтожить вредные вещества. В Минприроды, которое и заказывало оценку специалистов ВШЭ, не ответили на просьбу журналистов оценить выводы экспертов.

Проект завода в Хметьево получил положительную оценку в федеральном учреждении «Главгосэкспертиза России». Местные жители в то же время настаивают, что специалисты не учли ряд обстоятельств, которые явно могли повлиять на конечную оценку. Например, пишет The Moscow Post, эксперты проигнорировали медико-демографическую ситуацию в Солнечногорском районе — его назвали одним из самых неблагополучных по уровню заболеваемости. Кроме того, жители отметили, что в экспертизе не было ни слова о закрытом полигоне ТБО «Хметьево», который продолжает выдавать в атмосферу около свалочный газ.

Экологическое движение «Свои» отмечало, что с полигона Хметьево в атмосферу более 6000 кубометров свалочного газа в час, более 60 тысяч тонн в год. Ни этот факт, ни озеро фильтрата, который проникает в лес и грунтовые воды, не учтены в оценке воздействия на окружающую среду, заявили экологи.

В Татарстане, где жители также выступают против МСЗ, власти Республики решили, проект завода получит независимую оценку международных экспертов.

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Метки:
экология, мусоросжигательный завод (мсз)
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 21:45
"В Татарстане, где жители также выступают против МСЗ, власти Республики решили, проект завода получит независимую оценку международных экспертов." - выдержка из этой статьи. Нужна международная экспертиза - наша ненадежная, купленная.
Roman Turaev
Вчера, 22:35
С большой уверенностью могу сказать что наша прокуратура признает, что все хорошо. Можно не проверять даже.
Зачем напрягать прокуратуру и терять время?
Неужели нет больше места для этого завода? Видимо на этом Хметьево мусорный мир сошёлся Клином.
Будут протесты потом сплошные.
Александр Еремеев
6 часов назад
Верить ручной прокуратуре? В каком месте смеяться?
marina klukvina
6 часов назад
Хметьево это не 20 км от Зеленограда а больше и там полигон для мусора много лет и это не мешало жителям Зеленограда -так что не наводите панику -а мусор нужно уничтожать-во всех странах европы это делают а мы все в помойках живем
Александр Эрлих
4 часа назад
Хметьево это не 20 км от Зеленограда а больше
По дороге больше, но дым летит по прямой. И там даже меньше.
там полигон для мусора много лет и это не мешало жителям Зеленограда
полигон не мешал, но это же не полигон:)

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