Министерство транспорта России предложило внести изменения в существующие правила перевозок пассажиров и высаживать из пригородных поездов пассажиров, поющих песни, играющих на музыкальных инструментах, громко включающих аудио и видео, а также дурно пахнующих и носящих грязную одежду. Можно принять участие в общественном обсуждении и проголосовать как за, так и против законопроекта.
Поправки предлагается внести в приказ Минтранса №473. Согласно пункту 70, пассажир может быть удалён сотрудниками полиции из поезда, если при посадке или в пути он «нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров». Но как именно мешает, не конкретизируется.
В законопроекте это уточняется — «в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».
Проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Обсуждать поправки могут только авторизованные пользователи — надо зарегистрироваться на сайте или войти через портал госуслуг РФ.
Московские власти в прошлом году подготовили поправки в правила пользования столичным метрополитеном. В частности, там запретят прослушивать что-либо без наушников с телефонов, планшетов и вообще любого технического устройства, класть ноги и вообще лежать на сиденьях, а также попрошайничать.
В прошлом году Московско-Тверская пригородная пассажирская компания проводила опросы пассажиров, и по итогам оказалось, что 90% пассажиров лояльно относятся к торговле и музицированию со сбором денег в электричках. Перевозчика это удивило. 77% участников опроса «Зеленоград.ру», наоборот, раздражают торговцы и музыканты в поездах.