Поправки предлагается внести в приказ Минтранса №473. Согласно пункту 70, пассажир может быть удалён сотрудниками полиции из поезда, если при посадке или в пути он «нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров». Но как именно мешает, не конкретизируется.

В законопроекте это уточняется — «в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».

Проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Обсуждать поправки могут только авторизованные пользователи — надо зарегистрироваться на сайте или войти через портал госуслуг РФ.