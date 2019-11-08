90 процентов пассажиров относятся к торговле и музицированию со сбором денег в пригородных поездах лояльно — такие результаты показали опросы «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

Опросы (анкетирование) пассажиров проводятся в основном в обычных электричках и призваны оценить удовлетворенность пассажиров услугами перевозчика — МТ ППК. Вопросы разбиты на блоки по темам — «техническое состояние», «комфорт», «скорость», «приобретение билетов» и так далее. Вопрос о музыкантах («уличных артистах») и торговле в вагонах находится в блоке «безопасность». Своё отношение к ним опрашиваемый может оценить по пятибалльной шкале («5» — положительно, «1» — отрицательно). Сотрудники организации, анкетирующей пассажиров электричек по заказу МТППК, обязаны опрашивать определенное количество пассажиров — мужчин и женщин разного возраста. И по итогам собранных данных предоставить отчет заказчику.

«Проводя оценку индекса удовлетворенности, мы обратили внимание и даже удивились: около 90 процентов пассажиров к этому [торговцам и музыкантам] относятся лояльно. Отторжения и категоричного неприятия у них нет» , — рассказал в интервью «Зеленоград.ру» генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. Он отметил, что и у транспортной компании, и у частных охранных предприятий нет полномочий высаживать торговцев и музыкантов из поезда или штрафовать их. Но есть совместный с МВД и Роспотребнадзором план мероприятий, направленных на противодействие незаконной торговле в электричках. «Не всегда, видимо, сотрудники полиции находят возможность зайти в поезд и пресечь правонарушение. Но такие прецеденты есть, и их довольно-таки много», сказал Федотов.