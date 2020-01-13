Голые, шумные, на самокатах, с дронами и селфи-палками

Сейчас правила проезда в московском метро регулируются постановлением №844 от 16 сентября 2008 года. За это время в документ трижды вносились поправки и дополнения. Очередные изменения подготовлены департаментом транспорта в декабре.

Носить одежду. Действующими правилами уже запрещено появляться на станциях метро без обуви (вероятно, для безопасности самих же пассажиров, особенно на эскалаторах). Этот пункт дополняется словами «и (или) без одежды». Касается ли это голых по пояс людей, не уточняется.

Использовать наушники. Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и прослушивать аудиозаписи без наушников запрещено с 2016 года, но теперь конкретно прописано, что это за средства. А именно: телефоны, планшеты и «иная техника» (то есть, любая, воспроизводящая звуки).

Не использовать средства передвижения. К запрету провозить в метро взрослые велосипеды (кроме складных) без чехла или упаковки добавили самокаты, роликовые коньки, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и «иные средства передвижения». Получается, складные без чехла можно. В чехле можно, если перевозимое по длине, ширине и высоте (в сумме) не превышает полутора метров. Кататься в метро на всём этом тоже нельзя, плюс запретили пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Запретили также пользоваться палками для селфи, потому что они могут мешать другим пассажирам.



Не класть ноги на сиденья. Запретили класть ноги и лежать на сиденьях в вагонах, на скамейках станций и вообще на любых объектах метро. Можно только малолетним детям.