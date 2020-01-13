Столичные власти внесли ряд изменений и новшеств в правила пользования метрополитеном. Голых пассажиров там и не раньше приветствовали, но запрет не был чётко прописан. Также в метро запретят класть ноги на сиденья и скамейки, пользоваться беспилотниками и включать громкий звук на гаджетах. Подробно об этих и других изменениях.
Сейчас правила проезда в московском метро регулируются постановлением №844 от 16 сентября 2008 года. За это время в документ трижды вносились поправки и дополнения. Очередные изменения подготовлены департаментом транспорта в декабре.
Носить одежду. Действующими правилами уже запрещено появляться на станциях метро без обуви (вероятно, для безопасности самих же пассажиров, особенно на эскалаторах). Этот пункт дополняется словами «и (или) без одежды». Касается ли это голых по пояс людей, не уточняется.
Использовать наушники. Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и прослушивать аудиозаписи без наушников запрещено с 2016 года, но теперь конкретно прописано, что это за средства. А именно: телефоны, планшеты и «иная техника» (то есть, любая, воспроизводящая звуки).
Не использовать средства передвижения. К запрету провозить в метро взрослые велосипеды (кроме складных) без чехла или упаковки добавили самокаты, роликовые коньки, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и «иные средства передвижения». Получается, складные без чехла можно. В чехле можно, если перевозимое по длине, ширине и высоте (в сумме) не превышает полутора метров. Кататься в метро на всём этом тоже нельзя, плюс запретили пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Запретили также пользоваться палками для селфи, потому что они могут мешать другим пассажирам.
Не класть ноги на сиденья. Запретили класть ноги и лежать на сиденьях в вагонах, на скамейках станций и вообще на любых объектах метро. Можно только малолетним детям.
Не курить айкосы и вейпы. Раньше в метро было запрещено курить, но не уточнялось, что именно. Теперь формулируется так: «Использовать устройства для потребления табака нагреваемого и электронные системы доставки никотина». К запрету употреблять алкоголь и наркотики и появляться в состоянии опьянения добавили «опасные психоактивные вещества».
Не ездить не крыше. Действующий административный кодекс запрещает гражданам проезд на подножках, крышах вагонов и в других не приспособленных для проезда пассажиров местах (статья 11.7 КоАП РФ в части железнодорожного транспорта). Предлагается конкретизировать запрет так: «Запрещено подниматься и проезжать на крыше, автосцепных устройствах и на иных элементах поездов, проникать и осуществлять проезд в кабинах поездов».
Не притворяться хулиганом. Еще один новый пункт: запрещено «предпринимать действия, имитирующие совершение противоправных действий либо подготовку к их совершению, препятствующие работе метрополитена, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности пассажиров». Непонятно, как будут оценивать намеренную ложь — доказать это сложно.
Не взламывать вай-фай. Также теперь запрещено вмешиваться в работу устройств беспроводной передачи данных в метро.
Не получать доход. Что касается попрошайничества и нелегальной торговли — формально в метро это запрещено с формулировкой «предпринимательская и иная деятельность». Теперь конкретизировали «иную» — запрещена приносящая доход и благотворительная деятельность.
Метро открыто для входа и пересадки на другие линии с 6:00 до 1:00. Новшество: теперь возможность выхода пассажиров со станции обязаны обеспечить в течение 10 минут после отправления с этой станции последнего поезда. Это, в том числе, открытие дверей и турникетов, работающие лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемные платформы.
Держать детей и держаться самому. Пассажиры с детьми должны заходить в вагон, пропуская их впереди себя. Теперь правило дополняется требованием «и держа ребенка (детей) за руку либо держа на руках». До сих пор от стоящих пассажиров не требовали держаться за поручни, а теперь это закреплено в правилах.
Запрещено самостоятельно доставать упавшие на пути метрополитена предметы. До того было запрещено только подкладывать их на пути. Запрещено находиться на парапетах, ограждениях, а также перепрыгивать (перелезать) через них (раньше этого запрета не было).
В проекте постановления правительства Москвы есть и более мелкие дополнения в правила работы метро. По факту они уже действуют — как, например, дублирование информации на английском языке, — но их нужно узаконить, потому что вступил в силу федеральный закон №442 «О внеуличном транспорте» (под внеуличным имеются в виду метро, монорельс и канатная дорога). Кроме того, московские правила надо привести в соответствие с типовыми правилами пользования метрополитеном — они утверждены приказом Минтранса РФ в 2018 году.
Ряд новых запретов актуален и в электричках, и в автобусах — но не прописан в соответствующих правилах проезда. Так, в пригородных поездах и наземном транспорте формально не запрещено включать громкую трансляцию или класть ноги на сиденья (в правилах «Мосгортранса» есть только запрет загрязнять сиденья).