Женщина получила травмы на нерегулируемом пешеходном переходе напротив управления полиции. Она шла через улицу Гоголя в направлении корпуса 1007, когда ее сбили. Наехавший на нее автомобиль «Тойота» под управлением 27-летней девушки ехал в сторону Панфиловского проспекта.

В полиции о дорожно-транспортном происшествии стало известно через восемь минут — в 10:23, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД.

По информации сообщества «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте», пострадавшую на «скорой» доставили в городскую больницу с предварительным диагнозом: «многочисленные ушибы мягких тканей конечностей».