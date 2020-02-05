Женщина получила травмы на нерегулируемом пешеходном переходе напротив управления полиции. Она шла через улицу Гоголя в направлении корпуса 1007, когда ее сбили. Наехавший на нее автомобиль «Тойота» под управлением 27-летней девушки ехал в сторону Панфиловского проспекта.
В полиции о дорожно-транспортном происшествии стало известно через восемь минут — в 10:23, сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД.
По информации сообщества «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте», пострадавшую на «скорой» доставили в городскую больницу с предварительным диагнозом: «многочисленные ушибы мягких тканей конечностей».
Это не первый случай, когда на переходе между зданием УВД и корпусом 1007 сбивают пешеходов.
Наезды на пешеходов в Зеленограде стали «преобладающим видом дорожно-транспортных происшествий» по итогам 2019 года, сообщает ГИБДД.
В связи с этим автоинспекция и дорожная комиссия отправили запросы в компетентные организации с инициативой установить светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах на 44 зеленоградских улицах. Инициатива появилась после трагедии 5 декабря прошлого года, когда на одном из таких переходов сбили насмерть бабушку с пятилетней внучкой, и после ряда других наездов на пешеходов, случившихся после.
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