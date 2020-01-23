Хотя сообщений было множество, но это всё один поезд «Иволга» — он приехал в Крюково из депо «Подмосковная». Просто на ремонт — для обточки колёсных пар, сообщили в нашем депо.

В Крюковское моторвагонное депо заезжают на техобслуживание и ремонт разные поезда. Но появление «Иволги» вызвало оживление — в частности потому, что такие поезда ходят на первых запущенных «центральных диаметрах».