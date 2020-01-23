В Крюково заметили поезд «Иволга». Что это значит? Или заменяют «Ласточки»? У нас скоро запустят МЦД? 23.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Что делают «Иволги» в Зеленограде? С таким вопросом к нам обратились несколько читателей, заметившие новый поезд с эмблемой МЦД на путях рядом с Крюково — ведь «Иволги» на московско-тверском направлении не ходят. Выяснили, что случилось.

Хотя сообщений было множество, но это всё один поезд «Иволга» — он приехал в Крюково из депо «Подмосковная». Просто на ремонт — для обточки колёсных пар, сообщили в нашем депо.

В Крюковское моторвагонное депо заезжают на техобслуживание и ремонт разные поезда. Но появление «Иволги» вызвало оживление — в частности потому, что такие поезда ходят на первых запущенных «центральных диаметрах».

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Некоторые прохожие предположили, что «Иволгу» перебросили в крюковское депо для обучения машинистов. Но это не так: какие поезда будут ходить на МЦД-3 Зеленоград — Раменское, сейчас ещё неизвестно. Сейчас эти планы на этапе исследований и обсуждений, а к выбору подвижного состава перейдут только после утверждения основных параметров проекта.

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