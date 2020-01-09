На историческом международном конкурсе вокального и хорового искусства «Песни над Невой», который проходил в Санкт-Петербурге в первые дни нового года, учащиеся зеленоградской школы искусств имени Дягилева — детский хор «Кантилена», завоевали высшую награду — Гран-при. Кроме того, копилка музыкантов пополнилась престижными медалями «Лучший дирижер», «Лучший концертмейстер» и «Лучшая солистка».

Строгое жюри, в состав которого вошли член союза композиторов РФ, доцент кафедры дирижирования РГПУ им. Герцена Дмитрий Стефанович и хормейстер Folkoperan Стокгольма, дирижер молодежных хоров и хора мальчиков школы Адольфа Фредрика, композитор Пелле Олофсон, а также организаторы — Ассоциация поддержки молодежного творчества и международного культурного взаимодействия «Родник» — отметили, что Гран-при конкурса «Песни над Невой» вручается только в исключительных случаях, когда даже Первого места для оценки выступления кажется недостаточно. «Но в этот раз у нас есть высшая награда. Детский хор „Кантилена“ никого не оставил равнодушным: ни зрителей, ни организаторов, ни, конечно же, жюри. Абсолютно заслуженная победа».