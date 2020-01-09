На историческом международном конкурсе вокального и хорового искусства «Песни над Невой», который проходил в Санкт-Петербурге в первые дни нового года, учащиеся зеленоградской школы искусств имени Дягилева — детский хор «Кантилена», завоевали высшую награду — Гран-при. Кроме того, копилка музыкантов пополнилась престижными медалями «Лучший дирижер», «Лучший концертмейстер» и «Лучшая солистка».
Строгое жюри, в состав которого вошли член союза композиторов РФ, доцент кафедры дирижирования РГПУ им. Герцена Дмитрий Стефанович и хормейстер Folkoperan Стокгольма, дирижер молодежных хоров и хора мальчиков школы Адольфа Фредрика, композитор Пелле Олофсон, а также организаторы — Ассоциация поддержки молодежного творчества и международного культурного взаимодействия «Родник» — отметили, что Гран-при конкурса «Песни над Невой» вручается только в исключительных случаях, когда даже Первого места для оценки выступления кажется недостаточно. «Но в этот раз у нас есть высшая награда. Детский хор „Кантилена“ никого не оставил равнодушным: ни зрителей, ни организаторов, ни, конечно же, жюри. Абсолютно заслуженная победа».
Отдельные медали лучших получили и дирижеры хора Елена Салюк и Сергей Боровиков, концертмейстер Полина Шелепова и солистка Настя Чулкова.
Конкурс «Песни над Невой» проходил в несколько этапов, которые предполагали выступления на лучших площадках Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Церковь Святой Марии, Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга, Дом композиторов и Концертный зал «Дом офицеров».
«Кантилена» исполнила композиции «Казачья колыбельная» (С. Екимова), Tundra (Charles A. Silvestri, Ola Gjeilo), Peace upon you, Jerusalem (Arvo P?rt), Duo Seraphim (Tomas Luis de Victoria), Impossible Birds (Stephen Leek), а также русскую народную песню «Порушка-Параня».
Напомним, что за последние полгода это уже третья высочайшая награда «Кантилены»: в августе Зеленоград встретил хор ДШИ имени Дягилева с золотыми медалями «Гран-при Наций» (Швеция, Гетеборг), а в ноябре хор стал лауреатом I степени конкурса «Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства».