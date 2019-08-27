Победа зеленоградского детского хора «Кантилена» — самый высокий результат за всю историю его существования. Причем лидерство «Кантилена» разделила с профессиональными хорами Гнесинки.
Конкурс «Гран-при Наций» и Европейские хоровые игры прошли в августе в шведском Гётеборге. В нем приняли участие 170 хоров (это больше 6300 человек) из 47 стран мира, в том числе 12 российских хоров, рассказали Zelenograd.ru в администрации «Кантилены». Зеленоградский хор неоднократно завоёвывал первые места и золотые дипломы на международных конкурсах, и это было условием участия в «Гран-при Наций» — только коллективы, уже имеющие престижные награды.
Но новое золото — особый случай. Лучшие хоры определяет жюри, начисляющее баллы, а победителями становятся коллективы, получившие от 80 баллов. «Кантилена» выступала в номинациях «Детские хоры» и «Духовная музыка a capella» и получила более 90 баллов — это очень высокий результат. Духовная музыка a capella — это сложное исполнение и одна из самых престижных номинаций любого хорового конкурса. Золото «Кантилена» разделила с Камерным хором колледжа имени Гнесиных и ансамблем «Altro Coro» Российской академии музыки имени Гнесиных. Поздравляем руководителей хора — Ирэну Сарнацкую, Елену Салюк и Сергея Боровикова.
«Кантилена» работает в Зеленограде уже 52 года. Хор начинался со студии, а сейчас это хоровое отделение Детской школы искусств имени Дягилева. В хоре поют более 100 детей в возрасте от 10 до 16 лет, все они учатся играть на фортепиано, изучают сольфеджио и музыкальную литературу. «Кантилена» с 1990-х годов ездит на российские и зарубежные хоровые конкурсы, фестивали, олимпиады и выступает с неизменным успехом. Франция, Германия, Италия, Эстония, Латвия, Словакия, Нидерланды, Австрия, Испания, Финляндия, Голландия. То есть, представляет и прославляет страну на международном уровне. Все поездки — за свой счет. Но теперь у хора появился благотворитель — несколько таких проектов в этом году финансово поддержал генеральный директор группы компаний «Агропромкомплектация» Сергей Новиков.
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