Победа зеленоградского детского хора «Кантилена» — самый высокий результат за всю историю его существования. Причем лидерство «Кантилена» разделила с профессиональными хорами Гнесинки.

Конкурс «Гран-при Наций» и Европейские хоровые игры прошли в августе в шведском Гётеборге. В нем приняли участие 170 хоров (это больше 6300 человек) из 47 стран мира, в том числе 12 российских хоров, рассказали Zelenograd.ru в администрации «Кантилены». Зеленоградский хор неоднократно завоёвывал первые места и золотые дипломы на международных конкурсах, и это было условием участия в «Гран-при Наций» — только коллективы, уже имеющие престижные награды.

Но новое золото — особый случай. Лучшие хоры определяет жюри, начисляющее баллы, а победителями становятся коллективы, получившие от 80 баллов. «Кантилена» выступала в номинациях «Детские хоры» и «Духовная музыка a capella» и получила более 90 баллов — это очень высокий результат. Духовная музыка a capella — это сложное исполнение и одна из самых престижных номинаций любого хорового конкурса. Золото «Кантилена» разделила с Камерным хором колледжа имени Гнесиных и ансамблем «Altro Coro» Российской академии музыки имени Гнесиных. Поздравляем руководителей хора — Ирэну Сарнацкую, Елену Салюк и Сергея Боровикова.