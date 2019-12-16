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Московские водители стали в три раза реже превышать скорость 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Аналитики сервиса «Яндекс.Навигатор» подсчитали, что за последние шесть лет водители в Москве стали ездить с превышением более чем на 20 км/ч в три раза меньше. Они связывают это с ростом числа камер на улицах.

В «Яндексе» посчитали время, когда водители ехали с превышением, и сравнили его с общим временем поездок. Расчеты показали, что в 2013 году. водители превышали скорость в течение 10% от всего времени движения, в 2019 году — в течение 3%. Очевидно, речь идет не обо всех московских водителях, а только о пользователях «Яндекс.Навигатора». При этом в сообщении компании не указано, как менялось число водителей, которые пользовались «Навигатором» за эти шесть лет, и какую долю от общего числа московских водителей они составляют.

По данным «Яндекса», при расчетах учитывалось только существенное превышение скорости (на 20 км/ч и более), только при движении по улицам, где скорость ограничена до 60 км/ч и только в летние месяцы. Автомобили, которые ехали медленнее 40 км/ч, в расчет не брали, потому что эти водители могли стоять в пробке или парковаться.

По мнению аналитиков, на дисциплину водителей могло повлиять увеличение числа камер на улицах Москвы: «В 2015 году, по данным Центра организации дорожного движения, в Москве стояло 800 камер видеофиксации, а в 2019 их стало уже более 2,8 тысяч».

После аварии с погибшими пешеходами в Зеленограде фонд «Городские проекты» рассказал, почему это стало возможным. По мнению специалистов фонда, водители ездят быстро не потому, что им хочется рисковать жизнями людей — а потому, что им позволяет это делать инфраструктура, при которой комфортно ездить именно с такой скоростью. Всё взаимосвязано: и скоростной режим в городе, и допустимое превышение на 20 км/ч, и даже сам «Яндекс.Навигатор», где сигнал о превышении включается только спустя 20 км/ч.

Если вы водитель, как много штрафов за превышение скорости вы получили за последний год?
Ни одного
1-3 штрафа
Больше 3-х
Проголосовали 24 человека
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Обсуждение
Йцу Кен
4 часа назад
Вообще-то в Яндекс.Навигаторе можно настроить - при каком превышении давать сигнал. И, насколько я помню, по-умолчанию там не +20, а меньше - может 15.
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