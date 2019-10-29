Гораздо больше жилья. Сейчас в 19 микрорайоне 109 тысяч кв.м. жилой площади, а после реконструкции будет 389 тысяч кв.м. — то есть жилья будет в 3,5 раза больше, чем раньше. На сколько больше будет квартир и людей на собрании полностью не ответили. С этим вопросом будет разбираться.

Дворы без машин. Реконструкция предусматривает концепцию «двор без машин» — преимущественно закрытые дворы для детских площадок, зон отдыха. Парковки с внешней территории дворов или вдоль улиц. Будет два многоуровневых гаража на 1025 машиномест и 652 места на плоскостных парковках. Всего 1677 машиномест.

Перехватывающая парковка рядом с электричками. Когда в 2023 году будут делать МЦД, на Привокзальной площади сделают перехватывающую парковку для тех, кто оставляет машину на станции и пересаживается на электричку.

Подземный переход через Заводскую. Также в рамках МЦД запланирован подземный пешеходный переход к станции через Заводскую улицу, которую расширят с 10 до 15 метров.

Переезд ГИБДД. Здание ГИБДД в 19-м микрорайона снесут и автоинспеция переедет на Восточную коммунальную зону. Раньше были и другие варианты — на улицу Радио или в Малино. Выбрали «восточку».