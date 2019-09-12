К новому терминалу B аэропорта Шереметьево с октября можно будет добраться от метро «Ховрино». Появится еще один способ доехать до Шереметьево из Зеленограда.

Компания «Аэроэкспресс» сообщила, что запустит экспресс-автобусы большой вместимости от станции метро «Ховрино» до Северного терминального комплекса Шереметьево. Стоимость поездки составит 150 рублей. Входит ли в нее провоз багажа, не сообщается.

Автобусы будут ездить по платной трассе М-11 за 20 минут в одну сторону. Время ожидания обещают не больше 15 минут. Время работы, по словам гендиректора «Аэроэкспресса», с 7:30 до 21:00. Маршрут запустят в октябре.

Таким образом проезд на 400-экспрессе до «Ховрино», а оттуда на автобусе «Аэроэкспресса» до Шереметьево может быть относительно быстрым и доступным способом добраться до аэропорта.

Пассажирский терминал B открыли в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта Шереметьево. Теперь он обслуживает внутренние перелеты по России. В рамках расширения аэропорта ведутся работы над Северным терминальным комплексом. Частный терминал A, стал обслуживать больше рейсов, построили, но еще не открыли новую взлетно-посадочную полосу, ремонтируют терминал C.

Этим летом из Зеленограда в Шереметьево запустили маршрутку №1194. Сесть на нее можно на Крюковской площади рядом с остановкой автобуса 400. Машины стали ходить раз в 20 минут в часы пик после жалоб на большие интервалы при запуске.