С воскресенья еще на 14-ти рейсах обычных электричек запускают поезда «Ласточка-комфорт». Всего «комфорты» будут делать 72 рейса ежедневно, а это уже замена более 50% старых электричек.

Со станции Крюково новые «комфорты» будут уходить в 4:15 (по будням), 7:25, 15:23 (по будням), 17:03 (по выходным), 18:03 (по будням) и 20:19 (по субботам). Кроме того, каждый день в 10:27 «Ласточка-комфорт» будет отправляться в Москву с Подсолнечной с остановкой в Крюково в 10:54. С Ленинградского вокзала — в 6:03 (по будням), 8:31, 12:48, 16:31 (по будням), 18:19 (по выходным), 19:20 (по будням) и 21:36 (по субботам).

«По сути, на каждом втором 6000-м поезде на участке Москва — Клин будет современный подвижной состав, — комментирует генеральный директор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Олег Федотов. — Мы набрали хороший темп и не намерены останавливаться на достигнутом».

«Ласточки-комфорт» отличаются от «Ласточек-экспресс» стоимостью проезда — цены как в обычных электричках, временем в пути — идут со всеми или почти со всеми остановками, и дизайном — на вагонах изображены вертикальные изогнутые полосы, на дверях написано «комфорт». В остальном это такие же поезда с мягкими сиденьями, зарядками для гаджетов, туалетами и кондиционерами.

Более 60% участников опроса Zelenograd.ru ответили, что предпочтут «Ласточки-комфорт» обычной электричке — поезду ЭТ2М, — несмотря на то, что в ней меньше сидячих мест. Заменить все электрички на московско-тверском направлении «Ласточками» планируется к 2022 году.