Обычные пригородные электропоезда серии ЭТ2М постепенно заменяют «Ласточками». Число сидячих и стоячих мест в «Ласточках» на треть меньше, чем в ЭТ2М. Что важнее — количество пассажиров, скорость или комфорт?

Обычная электричка более вместительная, но менее удобная, чем «Ласточка». В обычной электричке ЭТ2М — 12 вагонов и 1808 мест (сидячих и стоячих), а в «Ласточках» — 10 вагонов и только 1285 мест, то есть на 29% меньше.

Ещё хуже обстоит дело, если сравнивать сидячие места. В обычной электричке их 1268, а в «Ласточках-экспрессах» — 772, то есть на 39% меньше. Чуть лучше с сидячими местами в «Ласточке-комфорт» (ездят по рейсам обычных электричек со всеми остановками) — 832 (на 34% меньше, чем в обычной электричке).

Проблему стали обсуждать, когда на рейсах обычных электричек появились «Ласточки» — они идут со всеми или почти со всеми остановками по пути. У пассажиров разные мнения по поводу уменьшения количества мест. Одним важно «сесть и заснуть» в любой электричке — а значит, ЭТ2М предпочтительнее. Другим нужно быстро доехать до Москвы — это «Ласточка-экспресс». Для третьих важен комфорт: удобные кресла, чистота, кондиционеры, отсутствие навязчивых и громких продавцов, музыкантов — это тоже «Ласточка». Но в часы пик здесь все равно приходится стоять. Многие пассажиры считают, что в «Ласточке» хорошо, когда народу мало, а не когда она полностью забита.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании считают, что пока из-за уменьшения количества мест в поездах ничего критичного для пассажиров не происходит. По поводу какой-то тесноты в «Ласточках» официальных обращений нет, рассказали Zelenograd.ru в МТППК. Транспортная компания делает акцент на удобство поездки: в обычных электричках проход между сиденьями узкий, перемещаться в набитом людьми вагоне тяжело. В «Ласточках» этот проход, как и двери, шире. То есть там удобнее, чем в ЭТ2М, ехать стоя и перемещаться в вагоне. «Ласточки» в принципе больше подходят для поездок на короткие расстояния.

Если будут массовые жалобы на тесноту в «Ласточках-комфорт», тогда будут приниматься какие-то решения, отметили в МТППК. При этом только 27% наших читателей, принявших участие в опросе, поддерживают увеличение общей вместимости электричек за счет уменьшения числа сидячих мест.

Похожая проблема с 400-м экспрессом: одни пассажиры хотят быстрее попасть в автобус и, соответственно, быстрей доехать, пусть даже придётся стоять. Поэтому предлагают ставить на этот маршрут больше автобусов-гармошек. Но другие пассажиры готовы ждать дольше в очереди, лишь бы доехать сидя и с комфортом (та же позиция «сесть и заснуть»).

Позиция «Мосгортранса» не ясна — что важней для перевозчика: максимально сократить время ожидания в очереди на посадку 400Э или перевезти пассажиров с максимальным комфортом?