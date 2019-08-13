С 17 августа поезда «комфорт» будут обслуживать ещё 12 рейсов на участке Москва — Крюково, в том числе в часы пик. Это 62 рейса в день и более 45% всех обычных электричек.

Дополнительные «Ласточки-комфорт» пойдут из Крюково в 5:09, 8:02, 11:10, 15:23 (по выходным дням), 16:37 (по рабочим) и 19:35. С Ленинградского вокзала — в 6:16, 9:11, 12:27, 16:31 (по выходным), 18:09 (по рабочим),

С августа семь поездов ЭТ2М (поезда 6000-й нумерации — обычные электрички) заменены на «Ласточки-комфорт», сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Каждый день они перевозят более 25 тысяч пассажиров. На рейсах, обслуживаемых «Комфортами», заметно снизилось количество безбилетников.