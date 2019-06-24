«Ласточки-комфорт» постепенно заменяют старые составы на участке Москва — Крюково — Клин. С начала июля они станут обслуживать еще десять рейсов и заменят почти 30% обычных электричек. Перевозчик отмечает, что к новым поездам пассажиры относятся бережнее.
Первые «Ласточки-комфорт» — поезда повышенной комфортности, ездящие по рейсам поездов ЭТ2М, для простоты называемых обычными электричками, — запустили в прошлом июне. «Мы видим, что с запуском новых поездов меняются и наши пассажиры: снижается количество безбилетников, заметно более бережное отношение к „Комфортам“. Мы очень благодарны пассажирам и видим в этом лучший стимул продолжать обновлять подвижной состав», — сообщил генеральный директор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) Олег Федотов.
В МТ ППК связывают большую сознательность пассажиров — оплату проезда и бережное отношение к имуществу — с самим фактом запуска новых удобных электричек. Хотя можно найти и объективные причины сознательности. В «Ласточках» — как экспрессах, так и «комфортах» — постоянно присутствуют контролеры и почти постоянно охранники. В обычных электричках такой стабильности пока нет.
Плюс, в «Ласточках», в отличие от ЭТ2М, нет тамбуров, а значит, пассажиры на виду и не могут «уединиться», чтобы покурить или употребить спиртное. Сиденья расположены друг за другом, и нет возможности положить ноги на противоположное, как это делают в обычных электричках, пачкая скамейки.
«Ласточки-комфорт» отличаются от «Ласточек-экспресс» стоимостью проезда — цены как в обычных электричках, временем в пути — идут со всеми или почти со всеми остановками, и дизайном — на вагонах изображены вертикальные изогнутые полосы с символами воздуха, воды и земли, на дверях написано «комфорт». В остальном это такие же поезда с мягкими сиденьями, зарядками для гаджетов, туалетами и кондиционерами. Заменить все электрички на московско-тверском направлении «Ласточками"планируется к 2022 году.
Удобство «Ласточек» заключается и в отсутствии навязчивых торговцев и условных музыкантов. Хотя эпизодически они тоже появляются.
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