На маршрутах Зеленоградского автокомбината работают 20 вместительных сочлененных автобусов, в которых больше стоячих мест, чем во всех остальных имеющихся автобусах. Это немного, но уже больше, чем раньше. «Мосгортранс» обещает увеличить их количество.

«Гармошки» ходят на маршрутах №15, 19 и 400 «поостановочный» (Зеленоград — станция метро «Речной вокзал»), сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Два года назад по Зеленограду курсировало не больше пяти-шести таких автобусов, они работали на маршрутах 15, 19, 25.

Логика выбора маршрутов для автобусов-«гармошек» понятна: это длинные рейсы со множеством остановок, где пассажиры часто входят и выходят. 15-й и 19-й автобусы востребованы в Зеленограде, поскольку эти маршруты связывают «старый» и «новый» город. А 400-й «поостановочный», идущий по Ленинградскому шоссе, больше нужен работающим и живущим в области. С автобусов-«гармошек» особо большой вместимости началось выключение турникетов — чтобы ускорить посадку пассажиров и уменьшить время в пути.

В зависимости от модели, в сочлененных автобусах 150-154 пассажирских мест, из них 30-34 посадочных. В ГолАЗах и ЛиАЗах междугороднего класса, работающих на маршруте 400 «экспресс», больше сидячих мест (47-53), зато намного меньше стоячих — 10-13 в соответствии с техническими характеристиками. Ранее зеленоградцы предлагали запустить автобусы-«гармошки» именно на этот маршрут: «экспресс» идёт до метро быстро, можно и постоять, а пассажиров в такой автобус поместится в два раза больше, чем в ГолАЗ. Одно «но» — чтобы посадка была быстрой, пассажирам надо входить во все двери.