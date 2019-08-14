На маршрутах Зеленоградского автокомбината работают 20 вместительных сочлененных автобусов, в которых больше стоячих мест, чем во всех остальных имеющихся автобусах. Это немного, но уже больше, чем раньше. «Мосгортранс» обещает увеличить их количество.
«Гармошки» ходят на маршрутах №15, 19 и 400 «поостановочный» (Зеленоград — станция метро «Речной вокзал»), сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Два года назад по Зеленограду курсировало не больше пяти-шести таких автобусов, они работали на маршрутах 15, 19, 25.
Логика выбора маршрутов для автобусов-«гармошек» понятна: это длинные рейсы со множеством остановок, где пассажиры часто входят и выходят. 15-й и 19-й автобусы востребованы в Зеленограде, поскольку эти маршруты связывают «старый» и «новый» город. А 400-й «поостановочный», идущий по Ленинградскому шоссе, больше нужен работающим и живущим в области. С автобусов-«гармошек» особо большой вместимости началось выключение турникетов — чтобы ускорить посадку пассажиров и уменьшить время в пути.
В зависимости от модели, в сочлененных автобусах 150-154 пассажирских мест, из них 30-34 посадочных. В ГолАЗах и ЛиАЗах междугороднего класса, работающих на маршруте 400 «экспресс», больше сидячих мест (47-53), зато намного меньше стоячих — 10-13 в соответствии с техническими характеристиками. Ранее зеленоградцы предлагали запустить автобусы-«гармошки» именно на этот маршрут: «экспресс» идёт до метро быстро, можно и постоять, а пассажиров в такой автобус поместится в два раза больше, чем в ГолАЗ. Одно «но» — чтобы посадка была быстрой, пассажирам надо входить во все двери.
Иногда «гармошки» появляются и на 400 «экспрессе» — видимо, как дополнительные в часы пик. Автокомбинат может на свое усмотрение «перекидывать» автобусы между маршрутами.
На вопрос Zelenograd.ru, планируется ли поставка новых сочлененных автобусов (плюс к существующим) в Зеленоград, в «Мосгортрансе» ответили уклончиво. «В этом году в столицу поставят около 1200 автобусов различного класса, часть из них поступит в зеленоградский автокомбинат». Какая часть и какие именно автобусы дадут автокомбинату, не уточнили. При этом зеленоградский автокомбинат после объединения с 11-м автобусным парком обслуживает не только Зеленоград, на и маршруты на севере Москвы.
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