Самые приятные впечатления от автобуса-гармошки — Алексей Лошин

— Сегодня ехал в Москву на «гармошке», и у меня самые приятные впечатления. Водитель на «Океане» против инструкции открыл все двери, но никаких конфликтов не было, при том, что очередь была огромной. Автобус быстро преодолел все остановки в городе и довольно быстро доехал до Ховрино. Один небольшой минус — некуда сумки класть. Но это не критично, если ехать 30 минут.

На мой взгляд, это самый подходящий тип автобусов на маршруте 400Э. Жаль, что их мало. Заменить бы для начала все ломающиеся постоянно синие ЛиАЗы на «гармошки». Но к сожалению, обратной связи с чиновниками «Мосгортранса» — ноль. Такие же автобусы, кстати, использует метрополитен для компенсации закрытых участков.

Вполне возможно, что при достаточном количестве гармошек и их грамотной подаче очереди не будет. А уж кто сядет на сидячие места — вопрос культуры или бескультурья, как во всем транспорте Москвы. Вход во все двери нужен. В гармошке мало сидячих мест, никто за них стоять в очереди не захочет.