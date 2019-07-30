Zelenograd.ru продолжает обсуждение проблемы очередей на 400-й «экспресс». Ранее зеленоградцы предлагали запустить на этот маршрут сочлененные автобусы-«гармошки». В них меньше сидячих мест, чем в работающих на 400-х ГолАЗах и ЛиАЗах, зато намного больше стоячих. О плюсах и минусах таких автобусов именно для 400-го «экспресса», который едет от Зеленограда до станции метро «Ховрино» по платной трассе М-11 практически без пробок, рассуждают наши читатели.
— Сегодня ехал в Москву на «гармошке», и у меня самые приятные впечатления. Водитель на «Океане» против инструкции открыл все двери, но никаких конфликтов не было, при том, что очередь была огромной. Автобус быстро преодолел все остановки в городе и довольно быстро доехал до Ховрино. Один небольшой минус — некуда сумки класть. Но это не критично, если ехать 30 минут.
На мой взгляд, это самый подходящий тип автобусов на маршруте 400Э. Жаль, что их мало. Заменить бы для начала все ломающиеся постоянно синие ЛиАЗы на «гармошки». Но к сожалению, обратной связи с чиновниками «Мосгортранса» — ноль. Такие же автобусы, кстати, использует метрополитен для компенсации закрытых участков.
Вполне возможно, что при достаточном количестве гармошек и их грамотной подаче очереди не будет. А уж кто сядет на сидячие места — вопрос культуры или бескультурья, как во всем транспорте Москвы. Вход во все двери нужен. В гармошке мало сидячих мест, никто за них стоять в очереди не захочет.
— Совершенно очевидно, что на этом маршруте должны ходить вместительные «гармошки» с входом во все двери. Сейчас длина маршрута такова, что его спокойно можно и стоя проехать, пробок на М-11 нет. На 1, 15 и 19-м маршрутах люди спокойно ездят, и ГолАЗы туда не требуют. При этом в автобус-гармошку влезает в два раза больше людей, чем в ГолАЗ.
При стабильном интервале движения — это будет самая настоящая альтернатива метро. Но вы сами решайте: либо вы хотите входить в одну дверь по очереди, либо хотите, чтобы очередей не было. Эти вещи несовместимы.
— Не знаю на счет гармошек… я за день так по Москве набегаюсь, что у меня нет желания 30 минут стоя ехать, это бред. Кто в офисах попу отсиживает, им, наверное, стоять хочется. К тому же укачивает постоянно, да и пенсионеров много — они тоже должны стоять? И с ребенком так не наездишься. Сейчас нормальные автобусы — чем больше сидящих мест, тем лучше. А вот очередь грамотно организовать нужно.
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