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На Крюковской площади монтируют большую веранду при кафе — она перегородила половину тротуара. Как вообще разрешают (или запрещают) открывать летние кафе? 08.08.2019 ZELENOGRAD.RU

На Крюковской площади у корпуса 834В кафе «Брашна» поставило массивные металлические конструкции для летней веранды, «съевшие» достаточно много места на тротуаре. При согласовании с местными депутатами представитель кафе сказал, что проходу веранда не помешает, а в целом это летнее кафе нужно тем, кто ждет электричку на станции Крюково и жителям района.

Три года назад депутаты отказали в устройстве летнего кафе при вокзале в Крюково, потому что оно могло помешать проходу пассажиров. А в 2012 году летнее кафе у платформы на Крюковской площади закрыли, потому что его размещение не согласовали с московскими властями.

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Уличные веранды возле кафе и ресторанов могут работать с 1 апреля по 1 ноября. Для этого нужно получить разрешение властей. Одним разрешают, другим нет — иногда логику понять сложно. Порядок согласования таков: надо сделать проект и показать его депутатам района, в котором находится кафе. Это происходит на заседании совета депутатов. Те смотрят проект и задают вопросы собственнику кафе или его представителю. Обычно депутаты спрашивают (если вообще задают вопросы), не будет ли мешать кафе проходу пешеходов, и есть ли в меню алкоголь.

Депутаты могут и отказать в размещении веранды, потому что жители жаловались на заведение. Например, три года назад ресторану Butcher's на Яблоневой аллее разрешили открыть сезонную веранду, потому что «заведение приличное, жалоб нет», а клубу «Амбар» через дорогу запретили — формально с аргументами «дети увидят пьющих пиво на улице». А фактически — из-за боязни потенциальных жалоб жителей. Хотя пивом навынос владелец клуба торговать не планировал.

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Когда в совет депутатов поступают запросы об открытии летних кафе, депутаты должны прийти на место и пообщаться с жителями — не против ли они. Происходит ли это на самом деле в каждом случае, неизвестно.

В этом году депутаты не разрешили кафе «Зефир», расположенном в корпусе 619, поставить несколько столиков на улице, — потому что некий «актив жильцов» был заранее против и написал письмо в районный совет депутатов. Люди боялись лишнего шума, запахов, табачного дыма и ограниченного прохода к подъезду. Возражений администрации кафе — никакого шума, курения (оно вообще запрещено в общепите) и столиков на проходе к подъезду не будет — депутаты не приняли. По той же причине запретили поставить столики на балконе кафе-кондитерской «Александра» в МЖК. Жители корпуса раньше жаловались на табачный дым. В администрации кондитерской пояснили, что возле подъезда курят посетители другого кафе, расположенного в том же доме по соседству, но депутаты не стали разбираться в нюансах.

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Размещение сезонных кафе в Москве регламентируются постановлением правительства Москвы №102 от 6 марта 2015 года. Там перечислен ряд требований к их размещению. Депутаты имеют право отказать в устройстве кафе, в частности, при «наличии неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями, возникшего в результате размещения сезонного кафе (наличие неоднократных обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации сезонного кафе)». Обоснованные жалобы или нет — опять-таки решать депутатам.

Летние кафе не должны мешать пешеходам и безопасности дорожного движения — это тоже прописано в разных пунктах документа. Есть и разного рода требования к внешнему виду и конструкции уличного кафе. Можно просто поставить столики с тентами на улице, а можно сделать ограждение. С одной стороны, «допускается использование элементов оборудования в виде сборно-разборных (легковозводимых) конструкций». С другой, «не допускается использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов».

После того, как депутаты согласуют размещение летнего кафе, префектура должна включить его в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Дальше владельцы точек общепита действуют на своё усмотрение, но соблюдая заявленный проект веранды. Могут и не открыть. Например, бургерная «Янхук» в 4 микрорайоне выставила ограждение для летнего кафе, но столики так и не поставила, а потом и убрала символический забор, — потому что холодно, и посетители всё равно внутри помещения. Несколько заведений на Центральном проспекте получили разрешения на летние кафе, но не открывают их из-за реконструкции проспекта. Разобрать летние кафе владельцы должны до 15 ноября.

Хватает ли уличных кафе в Зеленограде?
Да, есть где посидеть на улице
Нет, нужно больше
Какое лето, такие и кафе :-)
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Обсуждение
Kill Digit
6 часов назад
Тут бы разобраться, что это вообще за заведение, т.к. оно уже перестраивается не первый год, мебель туда завозят и опять вывозят, но кафе/рестораном оно на данный момент не является. И даже терраса сначала появилась деревянная, а потом переделалась на стальную.
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