Размещение сезонных кафе в Москве регламентируются постановлением правительства Москвы №102 от 6 марта 2015 года. Там перечислен ряд требований к их размещению. Депутаты имеют право отказать в устройстве кафе, в частности, при «наличии неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями, возникшего в результате размещения сезонного кафе (наличие неоднократных обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству и эксплуатации сезонного кафе)». Обоснованные жалобы или нет — опять-таки решать депутатам.

Летние кафе не должны мешать пешеходам и безопасности дорожного движения — это тоже прописано в разных пунктах документа. Есть и разного рода требования к внешнему виду и конструкции уличного кафе. Можно просто поставить столики с тентами на улице, а можно сделать ограждение. С одной стороны, «допускается использование элементов оборудования в виде сборно-разборных (легковозводимых) конструкций». С другой, «не допускается использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов».

После того, как депутаты согласуют размещение летнего кафе, префектура должна включить его в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Дальше владельцы точек общепита действуют на своё усмотрение, но соблюдая заявленный проект веранды. Могут и не открыть. Например, бургерная «Янхук» в 4 микрорайоне выставила ограждение для летнего кафе, но столики так и не поставила, а потом и убрала символический забор, — потому что холодно, и посетители всё равно внутри помещения. Несколько заведений на Центральном проспекте получили разрешения на летние кафе, но не открывают их из-за реконструкции проспекта. Разобрать летние кафе владельцы должны до 15 ноября.