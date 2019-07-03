Кафе, расположенные в корпусах 619 и 533, хотели поставить летние веранды возле своих заведений, но районные депутаты категорически отказали — «в связи с нарушением интересов жителей».



Оба дома жилые. В первом случае отказали кафе «Зефир» — оно работает в новом доме у Чёрного озера. Дом пока полностью не заселен. Когда в совет депутатов поступают запросы об открытии летних веранд (это столики на открытом воздухе возле стационарных кафе или ресторанов), депутаты должны прийти на место и пообщаться с жителями. «Актив жителей этого корпуса категорически против» , — сказала на обсуждении депутат Екатерина Лобанова. Аргументы — будет шумно, а табачный дым посетителей кафе будет идти в окна квартир.



По словам главы муниципального округа Савёлки Ирины Юдахиной, в совет депутатов пришло коллективное обращение жителей дома против открытия летнего кафе. Люди беспокоятся, что столики поставят прямо у них под окнами, будет лишний шум, запахи и ограниченный проход к подъезду Д. Жители также опасаются, что в летнее кафе будут «бесконечно ходить» отдыхающие с пляжа у Чёрного озера.



В администрации кафе возразили, что содержат его в идеальном порядке (депутаты согласились, что там чисто), шесть столиков, которые планировалось поставить, не будут стоять у подъезда и никак не затрагивают проход к нему. Что касается табачного дыма и шума — кафе ориентировано на семейный отдых, в основном на жильцов того же дома и мам с детьми. Да и в летних кафе, как и в закрытых, курить запрещено. А отдыхающие на Чёрном озере чаще всего приходят со своей закуской и выпивкой. В кафе алкоголь запрещен.



Депутаты возражений не приняли. Юдахина отметила, что слышала о кафе только хорошее, но не может пойти против мнения жителей.



В администрации «Зефира» Zelenograd.ru сказали, что не видели этого коллективного обращения. Администрация заведения сама опросила несколько человек из упомянутого подъезда, никто против не высказывался. Более того, инициативная группа жильцов собиралась для обсуждения своих проблем непосредственно в кафе, которое выделило им для этого специальное место. «Говорят, что надо заручиться согласием жильцов квартир на втором этаже, под которым расположено кафе», — добавили в администрации.