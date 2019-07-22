Проект реконструкции Центрального проспекта продолжают менять. На этот раз решили всё-таки отказаться от устройства регулируемого пешеходного перехода между остановкой «Детский мир» и корпусом 301А. Потому что «перебор».
В июне стало известно, что проектировщики комплексного благоустройства Центрального проспекта решили убрать пешеходный переход от площади Юности к 4 микрорайону через разделительный газон, но при этом сделать два новых перехода: от ЗАГСа к площади Юности и от остановки «Детский мир» к 3 микрорайону. Буквально через неделю выяснилось, что вмешались эксперты, и решено оставить переход через разделительный газон от сквера возле торгового дома «Юность» к площади Юности. Машинам такое скопление переходов со светофорами не помешает, сказал Zelenograd.ru источник, связанный с организацией дорожного движения в городе, — это решается правильной настройкой светофоров.
Недавно в департаменте транспорта решили не делать переход у остановки «Детский мир», потому что это уже перебор с переходами, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). А решение об устройстве перехода со светофором у ЗАГСа объяснили тем, что площадь Юности — место притяжения людей. По словам подрядчика работ на Центральном проспекте, переход между ЗАГСом и площадью уже начали делать.
Новые переходы — часть проекта реконструкции Центрального проспекта. Работы начались в мае, но и сейчас они полностью не согласованы, а проект не прошёл экспертизу.
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