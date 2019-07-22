Недавно в департаменте транспорта решили не делать переход у остановки «Детский мир», потому что это уже перебор с переходами, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). А решение об устройстве перехода со светофором у ЗАГСа объяснили тем, что площадь Юности — место притяжения людей. По словам подрядчика работ на Центральном проспекте, переход между ЗАГСом и площадью уже начали делать.

Новые переходы — часть проекта реконструкции Центрального проспекта. Работы начались в мае, но и сейчас они полностью не согласованы, а проект не прошёл экспертизу.