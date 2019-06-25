На прошлой неделе мы выяснили, что проектировщики реконструкции Центрального проспекта решили убрать пешеходный переход от площади Юности к 4 микрорайону через разделительный газон, но при этом сделать два новых перехода: у ЗАГСа и остановки «Детский мир». Однако специалисты вмешались и настояли на том, что существующий переход надо оставить — машинам это не помешает.
Новые уличные переходы от корпуса 240 к площади Юности и от «Детского мира» к 3 микрорайону сделают, но существующий из 4 микрорайона к площади Юности оставят. В проект уже внесены изменения, сообщил Zelenograd.ru источник, связанный с организацией дорожного движения в городе.
Два новых пешеходных перехода будут регулируемыми, то есть, со светофорами. Получается, что на протяжении примерно 450 метров — от перехода возле остановки «Кинотеатр Электрон» до перехода возле остановки «Магазин Детский мир» — будет четыре перехода со светофорами. Однако наш источник отметил, что проблем с проездом на этом участке Центрального проспекта не будет — это решается правильной настройкой светофоров.
Новые переходы — часть проекта реконструкции Центрального проспекта. В этот проект уже неоднократно вносились изменения — из-за этого работы затягиваются. Новые переходы, по плану, должны сделать уже этим летом.
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