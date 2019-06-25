Новые уличные переходы от корпуса 240 к площади Юности и от «Детского мира» к 3 микрорайону сделают, но существующий из 4 микрорайона к площади Юности оставят. В проект уже внесены изменения, сообщил Zelenograd.ru источник, связанный с организацией дорожного движения в городе.

Два новых пешеходных перехода будут регулируемыми, то есть, со светофорами. Получается, что на протяжении примерно 450 метров — от перехода возле остановки «Кинотеатр Электрон» до перехода возле остановки «Магазин Детский мир» — будет четыре перехода со светофорами. Однако наш источник отметил, что проблем с проездом на этом участке Центрального проспекта не будет — это решается правильной настройкой светофоров.

Новые переходы — часть проекта реконструкции Центрального проспекта. В этот проект уже неоднократно вносились изменения — из-за этого работы затягиваются. Новые переходы, по плану, должны сделать уже этим летом.