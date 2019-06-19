Об этих предложениях говорили на стадии обсуждения проекта транспортной части реконструкции Центрального проспекта, а сейчас их утвердил столичный департамент транспорта. Убрать светофор и пешеходный переход от площади Юности к 4 микрорайону нужно и для водителей, и для пешеходов, пояснили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). На этом кругу у площади Юности уменьшатся пробки, транспортный поток пойдет быстрее. А для пешеходов этот переход слишком длинный.

Пройти же от 4 микрорайона к площади Юности можно будет через новый переход от корпуса 240 (там находится ЗАГС) через Центральный проспект (точнее, проспект Генерала Алексеева). Формально считается, что переход из 4 микрорайона к площади Юности не ликвидируют, а сдвигают к корпусу 401, то есть к остановке «Детский мир». Два новых перехода будут регулируемыми. Отметим, что в двухстах метрах от будущего перехода у ЗАГСа находится регулируемый переход у остановки «Кинотеатр „Электрон“».

"Зебра" у остановки «Детский мир» — между 4 и 3 микрорайонами — существовала долгие годы. В 2010 году переход закрыли для безопасности пешеходов, а вдоль дороги поставили металлические ограждения, чтобы люди не выходили на проезжую часть. В этом году ограждения убрали, объяснив, что, во-первых, их слишком затратно обслуживать, а во-вторых, они не защитят пешеходов в случае серьезного ДТП. К тому же, такие ограждения выглядят «убого, страшно и похабно».