Существующую остановку «Прокомбинат» со стороны дома 32 (так называемый бизнес-центр) оставят. Возле остановок сделают тротуар, заездной карман и установят «лежачих полицейских». Управа запланировала передвинуть и саму «зебру», но в ЦОДД сказали, что в их проектных решениях переход остаётся на месте. Пока управа заказала выполнение проекта переустройства этих остановок, после чего дорожные эксперты должны будут его согласовать (или не согласовать). А сами работы выполнят в следующем году. На проект выделен 1,3 миллиона рублей.

В прошлом году по той же причине — несоответствие ГОСТу — перенесли остановку «Заводская улица». С 2014 года в районе прежней остановки часто происходили наезды на пешеходов.

Заказан и проект пешеходного перехода с подходами и тротуаром у Заводской 29, напротив зоны отдыха, устроенной в прошлом году. Это будет нерегулируемый переход, искусственные неровности ставить не будут. «Зебру» сделают в следующем году.

Соседнюю улицу Радио, куда сворачивает много машин с Заводской, тоже ждет переустройство, но более масштабное. Улицу могут расширить в ходе реконструкции 19 микрорайона, где будут сносить почти все старые дома и строить новые. При этом при расширении улицы некоторые строения вдоль неё попадают под снос.