У властей дошли руки до реализации давних планов — улучшить безопасность пешеходов на Заводской улице. Улучшения касаются переходов у остановок «РТС-4», «Промкомбинат» и напротив нового парка «Зеленый бор».
«Зебру» у остановки «РТС-4» (здесь останавливается 20-й автобус) должны сделать в этом году до конца октября. Жители просили об этом давно: машины ездят по Заводской с большой скоростью, дорогу перейти трудно. Устройство перехода префектура согласовала еще в 2015 году.
Перенос остановки «Прокомбинат» и устройство нерегулируемого перехода возле Заводской, 29 четыре года назад попали в список «планируемых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пешеходов». Планируется перенести остановку «Промкомбинат» со стороны Заводского тупика дальше от круга (пересечения Заводской с улицей Радио) примерно на 100 метров — к пересечению Заводской с улицей Новомалино. Переход не может быть за остановкой по ходу движения автобуса, пояснили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), это противоречит ГОСТу. Между остановкой и переходом должно быть какое-то расстояние, чтобы обеспечить видимость.
Существующую остановку «Прокомбинат» со стороны дома 32 (так называемый бизнес-центр) оставят. Возле остановок сделают тротуар, заездной карман и установят «лежачих полицейских». Управа запланировала передвинуть и саму «зебру», но в ЦОДД сказали, что в их проектных решениях переход остаётся на месте. Пока управа заказала выполнение проекта переустройства этих остановок, после чего дорожные эксперты должны будут его согласовать (или не согласовать). А сами работы выполнят в следующем году. На проект выделен 1,3 миллиона рублей.
В прошлом году по той же причине — несоответствие ГОСТу — перенесли остановку «Заводская улица». С 2014 года в районе прежней остановки часто происходили наезды на пешеходов.
Заказан и проект пешеходного перехода с подходами и тротуаром у Заводской 29, напротив зоны отдыха, устроенной в прошлом году. Это будет нерегулируемый переход, искусственные неровности ставить не будут. «Зебру» сделают в следующем году.
Соседнюю улицу Радио, куда сворачивает много машин с Заводской, тоже ждет переустройство, но более масштабное. Улицу могут расширить в ходе реконструкции 19 микрорайона, где будут сносить почти все старые дома и строить новые. При этом при расширении улицы некоторые строения вдоль неё попадают под снос.
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