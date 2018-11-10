Остановку перенесли на 30 метров вперед от прежней «прописки» по инициативе ГИБДД.
Автобусы № 16, 20 и 400 т при следовании по Заводской улице по направлению к улице Радио будут производить посадку и высадку пассажиров в новой точке с 10 ноября, говорится на сайте столичного правительства.
По данным автоинспекции, с 2014 года в районе прежней остановки часто происходили ДТП, связанные с наездами на пешеходов. Причина — в неправильном расположении остановки. В нарушение госстандартов, она находилась перед нерегулируемым пешеходным переходом по ходу движения.
Перенести остановку «Заводская улица» зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения решила еще в феврале: «…на расстояние не менее 5 м от наземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: ул. Заводская, у д. 12б». Вкупе с этим комиссия одобрила строительство площадки с павильоном ожидания, установку дорожного знака 5.16 («Место остановки автобуса…») и нанесение разметки 1.17 (желтый зигзаг).
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