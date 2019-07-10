У той площадки, что ближе к школе №1692, обещали заменить песчаное покрытие на резиновое, установить новые качели, карусели, песочницу, игровой комплекс. На второй — то же самое, только вместо игрового комплекса поставить скамейку-качалку. Должны были обновить бордюры и урны. С большой площадкой у корпуса 1003 история примерно та же, разница только в количестве объектов.

«Из-за ремонта на большой площадке у корпуса 1003 мы теперь ходим гулять [к площадкам у сцены и корпусу 1013], — рассказала корреспонденту Zelenograd.ru местная жительница Валентина, — И двум моим малышам совсем некуда деться. Сюда по вечерам будто половина города стекается, дети снуют туда-сюда, глаз да глаз, чтоб не зашибли. Например, посмотрите, качели-сетку постоянно срывают, на ней висит по пять человек, иногда это здоровые подростки, вот и ломаются. А с другой стороны — что делать, где играть? Везде копают».