В середине весны в парке у корпусов 1005, 1006, 1007 и 1015 начался капитальный ремонт. Следом «пала» половина детских площадок района — две у корпуса 1005 и одну у корпуса 1003 снесли для обновления. Дети были вынуждены играть в других местах, но такую нагрузку осилили не все игровые конструкции.
У той площадки, что ближе к школе №1692, обещали заменить песчаное покрытие на резиновое, установить новые качели, карусели, песочницу, игровой комплекс. На второй — то же самое, только вместо игрового комплекса поставить скамейку-качалку. Должны были обновить бордюры и урны. С большой площадкой у корпуса 1003 история примерно та же, разница только в количестве объектов.
«Из-за ремонта на большой площадке у корпуса 1003 мы теперь ходим гулять [к площадкам у сцены и корпусу 1013], — рассказала корреспонденту Zelenograd.ru местная жительница Валентина, — И двум моим малышам совсем некуда деться. Сюда по вечерам будто половина города стекается, дети снуют туда-сюда, глаз да глаз, чтоб не зашибли. Например, посмотрите, качели-сетку постоянно срывают, на ней висит по пять человек, иногда это здоровые подростки, вот и ломаются. А с другой стороны — что делать, где играть? Везде копают».
«Все дети играют на площадке „Маша и Медведь“ у корпуса 1004, и уже всё поломано, я дважды обращение о ремонте писала: пока ремонтируют одно, ломается другое. Где логика? Все дети огромной гурьбой на одной площадке, кончено, всё быстрее износится» — пишет подписчица Zelenograd.ru Вконтакте. В ответ на жалобу, управа района Силино заявила, что «площадка находится в удовлетворительном техническом состоянии» и «территория будет взята под контроль».
Пока в других районах строительство шло полным ходом (в 9-ом микрорайоне одну из площадок поменяли за две недели) в 10-ом время будто остановилось. В то время, как парк кардинально преображался, детские площадки представляли собой одинокие заасфальтированные пустыри, что породило немало вопросов: «Почему закатали в асфальт детские площадки, а в лесу оставляют на [собачьей] площадке песок?» — интересовались местные жители.
Управа заверила, что «работы, в том числе и установка резинового покрытия, ведутся в соответствии с контрактом». Однако, заменят ли асфальт на резиновую крошку или ее положат поверх бетона, как это было сделано на волейбольной площадке у корпуса 1007 — неизвестно.
Паспорт объекта сообщал, что работы продлятся до 1 июля. Но на момент публикации ни одна площадка не готова.
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