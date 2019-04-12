Территорию между корпусами 1005, 1006, 1007 и 1015 обещают благоустроить в течение весны-лета. Переделать планируют все — от тротуаров до детских площадок. Сейчас здесь есть три детские площадки, спортивная зона и площадка для выгула собак. Однако не всё находится в пригодном состоянии.

«Собачья площадка уже давно используется не по назначению — снаряды сломаны, вечерами тут часто собираются пьяницы, — рассказал местный житель Владимир П., — Каркасы некоторых детских горок и качелей не менялись уже лет 10-15. Качели регулярно ломаются, скрипят, рвутся железные цепи, на которых они висят. Спортивная часть парка у нас хорошая, но там тоже иногда чего-то не хватает — например, сетки на футбольных воротах иногда отсутствуют». Так думают и другие местные.