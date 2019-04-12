Территорию между корпусами 1005, 1006, 1007 и 1015 обещают благоустроить в течение весны-лета. Переделать планируют все — от тротуаров до детских площадок. Сейчас здесь есть три детские площадки, спортивная зона и площадка для выгула собак. Однако не всё находится в пригодном состоянии.
«Собачья площадка уже давно используется не по назначению — снаряды сломаны, вечерами тут часто собираются пьяницы, — рассказал местный житель Владимир П., — Каркасы некоторых детских горок и качелей не менялись уже лет 10-15. Качели регулярно ломаются, скрипят, рвутся железные цепи, на которых они висят. Спортивная часть парка у нас хорошая, но там тоже иногда чего-то не хватает — например, сетки на футбольных воротах иногда отсутствуют». Так думают и другие местные.
По плану благоустройства, пешеходные дорожки и тропинки здесь выложат плиткой, отремонтируют лестницы, детские площадки разделят по категориям — для старшего, среднего и младшего возраста. Две из них будут с песком и искусственным газоном, третью оборудуют резиновым покрытием. Также установят новые игровые комплексы, качели, карусели, скалодром.
В спортивной зоне будет площадка для футбола с покрытием из искусственной травы, волейбола с покрытием из резины, а также добавят корты для бадминтона, столы для настольного тенниса и баскетбольную стойку.
Что касается животных — площадка для собак будет переоборудована, в лесу расположат домики для белок. На прилегающей к парку территории переоборудуют зоны вывоза мусора, парковки, тротуары. Также в программу входит устройство цветников, беседок, газонов.
Судя по условиям контрактов, работы должны сделать до конца июня, а начать в конце апреля.
Парк соседствует со школой и детским садом №1692, в дальнейшем они смогут пользоваться его инфраструктурой в образовательных целях — например, для занятий физкультурой, уроков природоведения, рассказал директор ГБУ «Жилищник» района Силино Павел Тапешков.
Работы разделены на четыре контракта, которые выиграли две фирмы. Компания «Стоик» займётся детскими площадками, а всё остальное сделает компания «Голдмидл». Всего по этим контрактам из бюджета им должны заплатить 23,5 миллиона рублей. В ходе торгов сумма контрактов значительно снизилась — сначала планировали выделить 34 миллиона. Такое снижение цены контракта может привести к некачественному выполнению работ. Такое уже случалось с одним из этих подрядчиков.
В 2017 году компания «Голдмидл», занимаясь благоустройством в 10, 11 и 12 микрорайона, установила в нескольких случаях не те детские площадки, которые оговаривались в контракте. Управа подписала акты приемки выполненных работ, но потом — после аудиторской проверки — ей пришлось подавать в суд, чтобы взыскать ущерб городскому бюджету.
Этот же подрядчик — «Голдмидл» — будет в этом году ремонтировать асфальт в районе Силино — возле корпусов 1005, 1013, 1117, 1208-1213. Большой объем работ у одного подрядчика может привести к тому, что персонал придется перебрасывать с одного объекта на другой, от этого могут затянуться сроки.
Помогите нам следить за ходом и качеством работ — присылайте свои мнения, вопросы, замечания и фотографии.
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